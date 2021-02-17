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  3. 17 Şubat 2021 17:21

Google'dan KOBİ'lere 75 milyon dolarlık destek

ABD merkezli teknoloji devi Google, ABD dışındaki, pandeminin etkilerine karşı mücadele veren küçük ve orta ölçekli işletmeleri (KOBİ) desteklemek için 75 milyon dolarlık kaynak ayırdığını açıkladı.

Google'dan KOBİ'lere 75 milyon dolarlık destek
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Google'dan yapılan açıklamada, özellikle sermayeye erişim ve gelecek için direnç oluşturma konusunda KOBİ'lerin pandemi zamanında toparlanma için yardıma olan ihtiyacına dikkat çekildi.

Google'den yapılan açıklamaya göre, şirket Avrupa Yatırım Fonu'nun yönettiği iki ayrı KOBİ fonundan birine 15 milyon dolar, diğerine de 10 milyon dolar kaynak aktaracak.

Şirket ayrıca, operasyonlarını Latin Amerika ve Karayipler'de sürdüren Amerikalılar Arası Kalkınma Bankası'nın (Inter-American Development Bank) yenilikçilik laboratuvarına da 8.0 milyon dolar verecek.

Google açıklamasına göre şirket kaynağın kalan bölümünü KOBİ'lere aktarmak için, Afrika, Ortadoğu, Endonezya ve Hindistan'da sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak.
 

DHA

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