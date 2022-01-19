GoWit, dijital reklam teknolojileri pazarında söz sahibi olmayı hedefliyor

Dijital reklam teknolojileri alanında global arenadaki ürünlerle rekabet edecek çözümler geliştiren yerli gelişim GoWit, dijital reklamcılıkta yatırımlarını artırmak isteyen şirketlere fark yaratan çözümler geliştiriyor.

Reklamcılık sektöründe 10 yılı aşkın deneyime sahip olan Emrah Adsan, Şerafettin Yarar ve Ahmet Enes Dabanlıoğlu’nun bir araya gelmesiyle 2019 yılında start-up olarak kurulan GoWit, bugün yoluna dijital reklam teknolojileri alanında global arenadaki markalarla rekabet edebilen reklam teknolojileri markası olarak devam ediyor. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre özel ürünler geliştirerek fark yaratan GoWit, çözümlerini yurt dışına taşımaya hazırlanıyor. İTÜ ARI Teknokent çıkışlı GoWit, dijital reklam teknolojileri alanında ürettiği esnek ve niş ürünleriyle hem Türkiye’deki hem de global arenadaki pazarda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Geliştirdikleri ürünler hakkında bilgi veren GoWit Kurucu Ortağı ve CEO’su Emrah Adsan ‘‘Pandemi ile birlikte büyük ivme kazanan dijital reklam harcamalarının her sene olduğu gibi 2022’de de artışına devam edeceği öngörülüyor. Şirketlerin kendi ürün ve hizmetlerini satarak rekabetçi bir davranış sergilemelerinde dijital reklamcılığın önemi giderek arttı. Pandemi ile birlikte giderek büyüyen dijital reklam teknolojileri sektörü 2021’deki global pazar büyüklüğü 500 milyar dolara ulaştı. Pazarın Türkiye’deki büyüklüğünün ise 2022 itibariyle 10 milyar TL’nin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Öte yandan markalar şeffaf olmayan süreçler ve tüm bu süreçleri ihtiyaçlarına göre düzenleyebilmek, kontrol altında tutabilmek için dijital reklam harcamalarını kendi ürünleri veya kullandıkları şeffaf SaaS platformları üzerinden ilerletmeyi seçiyorlar. Biz de bu noktada dijital reklam harcama hacmi büyük olan şirketlere özel olarak kendi bünyeleri içerisinde oluşturduğumuz dataya dayalı ve patentli programatik reklam ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Özellikle müşterilerimiz arasında bulunan telekomünikasyon alanında hizmet sağlayıcıları, büyük yayıncılar ve e-ticaret pazaryerleri gibi birçok şirkete özel kendi bünyelerinde kullanabilecekleri dinamik ve zahmetsiz çözümler üretiyoruz’’ dedi.

‘‘E-ticaret pazaryerleri için dijital reklamcılık çözümleri geliştiriyoruz’’

Pandemi ile büyük ivme yakalayan e-ticaret sektörüne yönelik de yeni ürün ve çözümler geliştirdiklerini ifade eden Adsan, ‘‘Dijitalleşmenin gelişimini en hızlı hissettiğimiz iki yılı geride bıraktık. Artık tüketicilerin arzu ettiği tüm ihtiyaçlarını online platformlar üzerinden sahip olduğu ve bu davranışın alışkanlık haline geldiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu noktada pazaryerlerinden satış yapabilmek büyük önem arz ediyor. GoWit olarak biz de dijital reklam sektöründe bu alandaki eksikliğe odaklanarak e-ticaret pazaryerleri için dijital reklam çözümleri geliştiriyoruz. Pazaryerlerine özel olarak sunduğumuz bu çözümlerle, doğru hedef kitle ve gelişmiş hedefleme ile reklam verebilecek satıcıların satışlarının artmasına olanak sağlayacağız. Bundan sonraki süreçte de geliştirdiğimiz ürün ve çözümlerle dijital reklam teknolojileri alanında fark yaratan bir marka olarak konumlanacağız’’ dedi.