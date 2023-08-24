Gözler TCMB'nin faiz kararında! İşte tahminler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugün merakla beklenen yeni faiz kararını açıklayacak. İşte ekonomistlerin tahminleri...

Piyasalar, bugün (24 Ağustos) gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısını bekliyor. Merkez Bankası, saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15.00'den yüzde 17.50'ye yükseltilmişti.

Bir önceki ay karar metninde, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için parasal sıkılaşma sürecinin devam ettiği vurgusu yapıldı. Sadeleşme sürecinin kademeli devam edeceğinin altı çizildi.

Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek.

Ekonomistlerin tahminleri

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın, 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

REUTERS ANKETİ

Reuters anketine katılan 17 ekonomistin tamamı yüzde 17,5 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 18 ila yüzde 20,5 bandında yer alıyor.

Ankette sekiz ekonomist 250 baz puan, dört ekonomist 200 baz puan, üç ekonomist 150 baz puan, ve birer ekonomist 50 ve 300 baz puan artış bekliyor.

BLOOMBERG HT ANKETİ

Bloomberg HT’nin anketine katılan 20 kurumun medyan beklentisi, ağustos ayında faizin 250 baz puan artarak yüzde 20 seviyesine çıkacağı yönünde oldu.

Ağustos ayı anketinde; maksimum beklenti yüzde 20, minimum beklenti ise yüzde 16 oldu.

Öte yandan bu anket döneminde 18 kurum 2023 yıl sonuna yönelik tahminlerini aktardı.

Ağustos anketinde 2023 yıl sonu için medyan beklenti değişmeyerek yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti. 2023 yıl sonuna ilişkin maksimum beklenti yüzde 30, minimum beklenti ise yüzde 20 seviyesinde gerçekleşti.

FOREKS ANKETİ

Foreks Haber anketine katılan 21 ekonomistin tamamı faizin artırılacağını öngördü. En yüksek tahmin yüzde 20 olurken, en düşük tahmin yüzde 18,25 olarak gerçekleşti.

Ankette, yüzde 25 seviyesinde oluşan 2023 yıl sonu ve 12 ay sonrasın tahminleri faiz beklentileri ise korundu.

Ankete katılım sağlayan 15 ekonomistin yıl sonuna ilişkin en yüksek ve en düşük beklentileri de yüzde 30 ve yüzde 20 olarak sabit kaldı. Geçen ayki ankette medyan tahmin yüzde 27 seviyesinde oluşmuş, tahmin aralığı ise yüzde 40 ila yüzde 23,5 bandında gerçekleşmişti.