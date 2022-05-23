Gram altın 954 TL'ye, dolar 16' TL'ye dayandı, Euro 17 TL'yi aştı

Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz karar haftasına yüksek uçuşta başladı. Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, Euro ve gram altında "yok artık" dedirten kritik sınır da aşılmak üzere. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde piyasalarda Merkez Bankası (TCMB) müdahalelerinin ve kur korumalı mevduatın desteğiyle başlayan yatay seyir bozuldu.

TCMB'nin mevcut döviz politikasını sürdürebilmek için her gün daha fazla dövize ihtiyaç duymasına karşın rezervlerinin erimeye devam etmesi piyasanın kamu kontrollü olarak tanımladığı kur politikasındaki sürdürülebilirliğin sorgulanmasının ana nedeni. TCMB'nin swap hariç rezervleri de eksi 52 milyar dolara kadar gerilemiş durumda.

Merkez Bankası yıl sonu tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mayıs ayı piyasa katılımcı anketini paylaştı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 57.92'ye, dolar/TL beklentisi ise 17.27'ye yükseldi.

Türk Lirası eridi

Sadece bu yıl yüzde 18,5 değer kaybeden Türk Lirası, Sri Lanka Rupisi ve Gana Cedisi ardından dünyanın en kötü performans gösteren üçüncü para birimi oldu. Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS'ler geçen hafta 724 puanı aşarak Refinitiv verilerine göre 2008'den bu yana rekor seviyeye çıktı. CDS Cuma gününü 715/724 seviyesinden tamamladı.

Bu hafta Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı var ama...

Enflasyonun Nisan ayında %70'e yaklaşmasına ve gelecek aylarda yükselişini sürdürmesinin beklenmesine rağmen Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Mayıs'taki toplantısında politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Reuters anketine katılan 15 ekonomistin tamamı Mayıs ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit bırakılacağı görüşünde.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 15,89 TL'den başlayan Dolar 15,96 TL' seviyelerine ulaştıktan sonra 15,79 TL'den, 16,89 TL'den başlayan Euro 17,02 TL'yi gördükten sonra 16,85 TL'den, 20,03 TL'den başlayan Sterlin de 20,08 TL'yi gördükten sonra 19,89 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 15,88 lira, avronun satış fiyatı ise 16,78 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.863 Dolar'dan, 954 TL seviyelerine kadar yükselen Gram altın 944/945 TL'den, 1.534 TL'ye kadar yükselen Çeyrek altın 1.520/1.521 TL'den 6.312 TL'ye kadar yükselen Cumhuriyet altını ise 6.254/6.255 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,24 TL'den fiyatlanıyor.

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,84 artışla 2.392,34 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 2.392,34 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,70 ve holding endeksi yüzde 0,71 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,90'la metal ana sanayi, tek kaybettiren yüzde 0,18'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 0,89 azalarak 2.372,35 puandan kapanırken, haftalık bazda yüzde 1,94 değer kaybetti.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 30 bin 371 dolar, Ethereum ise 2 bin 66 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. ABD ham petrolü 111 dolar seviyesine çıkarken, Brent petrol de 113 doları gördü.