Gram altın zirveden 325 lira birden düştü! Uzman isim ''Hızlanabilir'' diyerek uyardı

Altın fiyatlarında düşüş derinleşiyor. 4 bin 305 lira ile tüm zamanların zirvesini gören gram altın, 325 lira birden düştü. Yatırımcının gözü kulağı uzmanlara çevrildi. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, gram altında 3 bin 940 TL seviyesinin önemli olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

2025 yılının en çok konuşulan yatırım aracı altında rüzgar tersine döndü. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları düşüşe geçti.

Ons altın son iki haftanın en düşük seviyesi olan 3 bin 229 dolara geriledi.

Yeniden 4 bin lira seviyesinin altına gerileyen gram altın, 3 bin 980 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 6 bin 631 lira ve cumhuriyet altını 27 bin 277 liradan satılıyor.

Ons altın 3 bin 500 dolar, gram altın ise 4 bin 305 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeyi değerlendiren uzmanlar, yatırımcılara yol gösterdi.

TGRT Haber yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz altınla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şu şekilde konuştu:

"Şimdi geçen haftaya gidelim. Tam da geçen hafta bugüne gidelim. Tarihi rekor gören ons altın, tarihi rekor gören gram altın vardı. Ons altın 3500 doları gördü. Gram altın 4305'yi gördü. Sebebi, şunu biliyoruz; yılbaşından bu yana güçlü yükseliyor. Çünkü Trump'ın tarifeleri belirsiz. Ne olacağı belli değil. Piyasa önünü göremiyor. En büyük destekçisi buydu. Geçen haftaya bir de Powell'ı görevden alabilirim meselesi eklenince hepten çok güçlü bir haftada yükselen altın gördük. Fakat geçen haftadan bu yana altında bir baskı var.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Örneğin şu an bakıyorum; ons altın 3500 en yüksek seviyesinden 3230'a gerilemiş. Bakın ons altın 3250 çok önemli bir destekti. Buranın altına sarkmış altın. Gram altına bakıyorum. 4305 TL'den bugün 3990'lı seviyelerde. 4000 çok kritik bir destekti. Buranın altına inmiş gram. Peki neden altında bir gevşeme var? Birkaç sebebi var. Biri teknik. Zaten aşırı yükselen ve bir düzeltmeye, düşüşe ihtiyaç duyan bir altın vardı. Bunun bahanesi oldu. Neydi bunun bahanesi? En büyük altındaki düşüşün sebebi tarifelerle ilgili daha ılımlı bir hava var son bir haftada. İşte Çin'e top atan bir Amerika var. Çin gelsin oturalım konuşalım, Çin'e nazik davranacağız diyen bir Trump var. Ben Powell'ı görevden almayacağım, öyle bir niyetim yok diyen bir Trump görüyoruz. Otomobillerle ilgili tarifeleri yumuşatan bir Amerika var.

Dolayısıyla zaten aşırı alım bölgesindeydi. Biraz temel taraf da destekleyince... Bir de Putin biliyorsunuz son dönemde bu Ukrayna'yla tam müzakereye yönelik ılımlı açıklamalar yaptı. Bunlar altında düşüşü gündeme getirdi. Peki soru şu: 'Düşen altın için düşüş bitti mi? Daha da düşüş görür müyüz?' bence sorusu burada çok çok kıymetli"

"3700 DOLAR BU YIL GÖRÜLEBİLİR"

Goldman Sachs'ın yıl sonu için 3700 dolar beklentisiyle kendisinin öngörüsünün yakın olup olmadığı sorulan Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle öyle. Ben de 3700 dolarların en azından en yüksek seviye olarak bu yıl görülebileceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Trump başta olduğu sürece anlaşılan o ki piyasalar oturamayacak, piyasa önünü göremeyecek ve anlaşılan o ki Amerika Çin'le uğraşacak. Bu tarifeler meselesi Amerika ile Çin arasında kolay kolay çözülemeyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Trump kaynaklı politikalar sebebiyle ben ağırlıklı olarak gene evet bir düşüş normal, düşüş olsa da böyle çöküş anlamında trendi değiştirecek bir düşüş olacağı kanaatinde de değilim açıkçası. Dolayısıyla belli desteklerde tutunur. Biraz soluk alır, biraz yatayda gider ama yeniden yönünü yukarı çevirir. Fakat yakın vadede bu 3500 doları geçmesi ons'un, 4300 TL'yi geçmesi gram altının çok kolay gibi görünmüyor. Buralar çok önemli dirençlerdi. Çok iyi bir katalizör gerekiyor. Mesela nedir bu? Yeniden ben Powell'ı görevden alabilirim tartışması gibi tartışmaların olması lazım.

"GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ HIZLANABİLİR"

Yakın vadede en iyi senaryo altın için belirli aşağıda destek, yukarıda direnç, belli seviyelerde volatilitesi olan ama ne yükselebilen ne düşebilen bir altın sanki birazcık daha yakın vadede mümkün olabilir gibi geliyor. Şimdi dolayısıyla şuna bakmak lazım; düşen bıçak tutulmaz. Dolayısıyla şimdi düşünce 4000'in altına şimdi piyasada herkes diyecek ki acaba gidip gram mı alalım? Bir fırsat mı verdi? Hayır. Bence bir izlemek lazım. 3940 altına iniyor muyuz? 3940 TL altına inerse gram altın düşüş hızlanabilir. Bir izlemek lazım.

"BU ARA İŞLEM YAPMAMAK EN DOĞRU GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Bir de dün Amerika'dan çok önemli veriler geldi. Şimdi bakıyoruz büyüme resesyona girmiş Amerika var. İstihdam verisi resesyona girme ihtimali olan Amerika var. Ama bir taraftan bir de biliyorsunuz enflasyon verisi geldi. Tamam çok beklentileri aşan tedirgin edici bir enflasyon yok ama genel olarak baktığımda enflasyon tarafında da teyakkuzda olmamızı gerektirecek bir veri var. Yani gelen veriler karışık. Bir yönü altına destek veriyor. Öbür taraf diyor ki hayır. Dolayısıyla piyasa neyi satın almış bugün altındaki düşüşü hızlı görünce piyasa diyor ki hani ben bu enflasyon noktasında bir tedirginim, acaba Fed beklediğimden daha az da faiz indirebilir mi sorgulamaları da var. O nedenle altında resesyona rağmen yukarı gidiş görmemize rağmen baskı görmemizin sebebi PC datasının biraz piyasayı rahatsız etmiş olarak görüyorum.



Yarın çok kıymetli. Yarın 15.30'da tarım dışı istihdam verisi gelecek. Dolayısıyla o veride ya düşüş birazcık daha belirginleşecek ya da biraz düşüş duracak. Belli desteklerin üzerinde böyle yatayda giden bir altın görürüz. Haftaya Fed var çarşamba günü. Fed kararı da çok kritik olacak. Onun için bence altını izleme döneminde olalım. Ne alalım ne satalım. Bence bir beklemek lazım. Bu ara işlem yapmamak en doğrusu gibi görünüyor"