Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 7 Haziran altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı hafta sonunda 366 TL’den işlem görüyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor seviyelerine yaklaşan gram altın 400 TL’ye oldukça yakın bir konumdaydı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcısı tarafından en fazla tercih edilen ürünlerden olan çeyrek altın bugün 598 TL’den alınıp 606 TL’den satışa sunuluyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alım satımda oransal olarak en az kaybettiren ürünlerden olan cumhuriyet altını ise 6 Haziran 2020 Cumartesi günü 2 bin 381 TL’den alınıp 2 bin 471 TL’den satışa sunuluyor.

BU HAFTA ALTIN VE DOLAR KAYBETTİRDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,27, avro/TL yüzde 0,54 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,63, dolar/TL yüzde 0,91 değer kaybetti.