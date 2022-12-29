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Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesine zam

Gümrük Müşavirliği asgari ücret tarifesine zam
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Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan tebliğe göre, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine ilişkin tebliğin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan '13.300' ibaresi '22.610' olarak değiştirildi. Tebliğ, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

Etiketler gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi resmi gazete
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