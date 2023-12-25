Güncel açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma sonuçlarına göre, aralık ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 16 bin 483 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 lira olarak hesaplandı.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu, Ankara'da dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda ve gıda dışı harcamaları dikkate alarak hazırladığı aralık ayı Açlık-Yoksulluk Araştırması’nı açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre Aralık 2023’de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 16 bin 483 liraya kadar yükselirken, dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise 46 bin 837 liraya çıktı. Kasım 2023 itibariyle asgari ücret 11 bin 402 TL.

Açlık sınırı aralıkta bir önceki aya göre 835 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 956 lira yükselerek 30 bin 354 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre 1791 lira arttı.

2023 yılının tümünde açlık sınırı 7 bin 424 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 298 lira arttı. Yoksulluk sınırı ise 20 bin 713 liralık artış gösterdi.

FİYAT ARTIŞLARI

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar aralıkta bir önceki aya göre 279 lira, yıllık olarak ise 2 bin 145 lira artarak 4 bin 537 lira oldu.

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 128 liralık artışla 356 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 53 lira artarak 3 bin 725 liraya çıkan süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada 2023 yılının tümünde ise bin 270 liralık artış oldu.

Meyve için harcanması gereken para aralıkta 50 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 843 lira artarak bin 499 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 421 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 124 lira artarak 2 bin 281 liraya kadar çıktı.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama aralıkta 45 lira artarak bin 409 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 52 lira azalarak 673 liraya indi. Yağ için yapılması gereken harcama ise 4 lira artarak 458 liraya çıktı.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama aralıkta önceki aya göre18 lira artarak bin 72 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise değişmedi ve 473 lirada kaldı.

Yetişkin erkek için 2 bin 800, yetişkin kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için de 1600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre 2023 yılı sonunda açlık sınırı yetişkin erkek için 4 bin 813 lira, yetişkin kadın için 3 bin 778 lira, çocuk için 2 bin 748 lira ve genç için de 5 bin 149 lira oldu.

GIDA DIŞI HARCAMALAR

Aralıkta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 602 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 574 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 3 bin 951 lira, sağlık harcamaları bin 260 lira oldu.

Ulaştırma harcamaları 9 bin 438 liraya, haberleşme harcamaları bin 63 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 960 liraya, eğitim harcamaları 683 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 94 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 729 liraya çıktı.