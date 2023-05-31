Bitcoin’in çıkması ardından kripto para dünyasına çok sayıda yeni Altcoin katılmıştır. Her ne kadar farklı para birimlerinin değerinin ne kadar olduğu sorgulansa da özellikle güncel Bitcoin fiyatı ne kadar, insanların düşündüğü konulardan bir tanesidir.

Bitcoin’in çıkması ardından kripto para dünyasına çok sayıda yeni Altcoin katılmıştır. Her ne kadar farklı para birimlerinin değerinin ne kadar olduğu sorgulansa da özellikle güncel Bitcoin fiyatı ne kadar, insanların düşündüğü konulardan bir tanesidir.

Bu sorunun yanıtı para birimlerine göre değiştiği gibi her saat fiyat değişimleri de gerek düşme gerekse yükselme şeklinde görülmektedir. Güncel olarak BTC dolar bazında 27.999.60 USD, euro bazında 26.071.27 EUR, Türk lirası bazında ise 561,333,18 TL’dir.

Ancak bilindiği üzere güncel Bitcoin fiyatı gün içerisinde pek çok değişikliğe uğramaktadır. Bu durum Altcoinler için de geçerlidir. En güncel BTC fiyatlarını almak istiyorsanız, Binance gibi borsalar üzerinden bakmanız önerilmektedir. Bu yazımız sizi bilgilendirmek için hazırlanmış olup, bir yatırım tavsiyesi değildir.

Bitcoin’i Hangi Faktörler Etkiler?

Diğer kripto para birimleri gibi Bitcoin'in değeri de çeşitli faktörlerden etkilenir. Ayrıca günümüzde kripto para birimleri ve Blockchain teknolojisinin önem kazanmasıyla Bitcoin'in ilk günlerine kıyasla daha fazla yasal düzenleme mevcuttur. Bunlar temel olarak aşağıdan gözlemlenebilir.

Yasal Düzenlemeler

Kripto para birimlerini çevreleyen düzenlemelerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi, Bitcoin'in değeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Küresel Ekonomi

Küresel ekonominin durumu, ABD doları veya euro gibi farklı para birimlerine karşı Bitcoin güncel fiyatı durumu belirlenmesinde rol oynayabilmektedir. Örneğin hiperenflasyon yaşayan ülkelerde bir değer saklama aracı olarak kripto para birimlerine yönelme eğilimi gözlemlenebilir.

Büyük Şirketler Tarafından Benimsenmesi

Bitcoin ilk tanıtıldığı 2009 senesinden günümüze küresel anlamda tanınırlık elde etmiştir. Bu bakımdan BTC’yi ödeme yöntemi olarak kullanmaya başlayan çok sayıda şirket günümüzde görülebilmektedir. Bunlar hakkında örnek arıyorsanız PayPal, Square, Visa ve MasterCard sadece bazılarıdır. Bu bakımdan Bitcoin kullanım alanının artması, fiyat üzerinde bir etmen olabilmektedir.

Bu faktörlerin birbirleriyle ve piyasa duyarlılığıyla etkileşime girerek Bitcoin'in ticaret değerinde dalgalanmalara yol açtığına dikkat etmek önemlidir.

Bitcoin'in fiyat geçmişini nasıl analiz edilir?

İster dolar ister euro cinsinden olsun, Bitcoin'in fiyat geçmişini analiz etmek, farklı yöntemler kullanmayı kapsar. Söz konusu yöntemler "Teknik Analiz", "Temel Analiz" ve "Duyarlılık Analizi" olup her biri farklılık gösterir.

Teknik Analiz

Teknik analiz güncel Bitcoin fiyatı konusunu analiz etmek için popüler bir yöntemdir. Gelecekteki piyasa davranışını tahmin etmek için geçmiş fiyat ve hacim verilerinin incelenmesini içerir. Örneğin bir yaklaşım, son 50 gündeki fiyatların ortalamasını alarak 50 günlük Basit Hareketli Ortalamayı (SMA) hesaplamaktır.

Temel Analiz

Temel analiz, BTC fiyatlarını analiz etmek için kullanılan başka bir yaklaşımdır. İlgili verileri dikkate alarak kripto para biriminin içsel değerini değerlendirmeye odaklanır. Bu değerlendirme, varlığın gerçek değerini belirlemek için hem iç hem de dış faktörleri kapsar. Örnek olarak ağın popülaritesini ölçmek ve fiyatlar üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirmek için Bitcoin'in günlük işlem hacmi incelenebilir.

Duyarlılık Analizi

Duyarlılık analizi, analiz sürecinde dikkate alınması önerilen bir faktördür. Bir finansal varlığa yönelik ortak piyasa duyarlılığına dayalı fiyat hareketlerini tahmin etmeyi amaçlar. Bu analiz tüccarların ve yatırımcıların fiyat eğilimlerini etkileyebilecek genel tutumunu ve algısını dikkate alır.

Bu çeşitli analitik yöntemleri kullanarak bireyler, Bitcoin'in fiyat geçmişi hakkında fikir edinebilir ve gelecekteki potansiyel hareketler hakkında bilinçli kararlar verebilir. Kripto para piyasası karmaşık olduğundan ve birden fazla faktörden etkilendiğinden, tek bir yaklaşımın doğru tahminleri garanti etmediğini belirtmek önemlidir.

Bunların hepsi güncel Bitcoin fiyatı konusunda kullanım görebilecek analiz yöntemleri içinde yer almaktadır.

Geçmiş Dönem Hareketliliği Nasıl?

Güncel Bitcoin fiyatı hakkında fikir sahibi olmak istiyorsanız, geçmiş dönemde nasıl hareketler yaşadığını bilmek de önerilir. İlk tanıtıldığı tarihten bu yana kripto para gerek düşme gerekse yükselme olarak büyük değişimler sergilemiştir.

Örnek vermek gerekirse 2011 yılı Haziran ayı BTC fiyatı centler ile hesaplanmıştır. Ne var ki bundan sonra 32 USD’ye ulaşmıştır. Bununla birlikte ilk boğa trendi sonrasında 2.10’a gerileyerek, bir çökme görmüştür.

Buna karşılık 2013 Nisan’ın ise seneye 13 Amerikan doları ile başladığı görülmektedir. Ardından yılın ilk boğa dönemini tecrübe etmiş, böylece 10 Nisan 2013’te 260 USD’ye çıkmıştır. Ne var ki iki günde yeniden 45’e geri inmiştir.