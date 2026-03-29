  3. Günde 12 ton üretim yapan gıda devi resmen iflas etti!

Güncelleme:

Bursa'da 2018 yılında kurulan ve günlük 12 ton üretim kapasitesine ulaşan gıda devi Master Choco Gıda iflas etti.

Bursa’da 2018 yılında faaliyetlerine başlayan ve gofret ile çikolatalı ürünler kategorisinde yakaladığı ivmeyle dikkat çeken Master Choco Gıda, girdiği ekonomik darboğazı aşamadı. Sektörde "hızlı yükselen yıldız" olarak tanınan şirketin konkordato süreci iflas kararıyla noktalandı.

Halktv.com.tr'nin haberine göre; Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, Master Choco Gıda ve ortağının sunduğu iyileştirme projeleri mahkeme heyeti tarafından gerçekçi ve yeterli bulunmadı. Şirketin finansal dengesini yeniden kuramayacağına hükmeden mahkeme, konkordato talebini reddederek şirketin iflasına karar verdi. Kararla birlikte şirket üzerindeki tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı ve konkordato komiserinin görevine son verildi.

Aynı grup bünyesinde yer alan bir diğer iştirak Master Bronz için de süreç değerlendirildi. Mahkeme heyeti, Master Bronz firması için iflas şartlarının henüz oluşmadığına kanaat getirerek bu şirket hakkındaki talebi Master Choco’dan ayrı tuttu.

Günde 12 ton üretim

2018 yılında kurulan ve büyük bir ivme yakalayan gofret ve çikolatalı ürünler üreten Master Choco Gıda, Bursa’daki 2 bin metrekarelik kapalı alanında endüstriyel üretime başlamıştı.

HalkTV

Etiketler bursa gofret Master Choco Gıda konkordato iflas
