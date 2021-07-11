Güne hareketli başladı: İşte altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları, 11 Temmuz Pazar günü, güne düşüşle başladı. İşte tam altın, yarım altın, çeyrek altın, yarım altında son durum...

Dolar kuruna paralel olarak hareket altın fiyatları bugün de oldukça merak ediliyor. 11 Temmuz gününde altının ons fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,34 değer kazanarak 1.808 dolardan alıcı buluyor. Peki altın fiyatları 11 Temmuz Pazar günü ne kadar oldu? Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin ABD ekonomisinde hissedilmeye devam ettiğini belirterek, yakın vadede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin arttığını açıkladı.

Fed'in varlık alım programına ilişkin gelecek toplantılarda Komitenin hedefler doğrultusundaki ilerlemeyi değerlendirmeye devam edeceği belirtilerek, yakın vadede enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risklerin arttığı aktarıldı.

Altın Fiyatları

Gram Altın ne kadar?



Gram Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 503,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük 500,68, en yüksek 505,21 seviyelerini gören Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.



Çeyrek Altın ne kadar?



Gram Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 503,77'dan işlem görüyor. Dün en düşük 500,68, en yüksek 505,21 seviyelerini gören Gram Altın, günü 503,42 seviyesinde kapattı.



Yarım Altın ne kadar?



Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 1.652,98'dan işlem görüyor. Dün en düşük 1.638,00, en yüksek 1.648,63 seviyelerini gören Yarım Altın, günü 1.647,48 seviyesinde kapattı.



Tam Altın ne kadar?



Tam Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.272,61'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.265,99, en yüksek 3.284,89 seviyelerini gören Tam Altın, günü 3.284,89 seviyesinde kapattı.



Cumhuriyet Altını ne kadar?



Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.365,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.369,00, en yüksek 3.384,00 seviyelerini gören Cumhuriyet Altını, günü 3.379,00 seviyesinde kapattı.

Ata Altın ne kadar?



Ata Altın, bugün itibarıyla %0,02 azalışla 3.365,89'dan işlem görüyor. Dün en düşük 3.386,21, en yüksek 3.408,17 seviyelerini gören Ata Altın, günü 3.405,81 seviyesinde kapattı.

Ziynet Altın ne kadar?



11 Temmuz Pazar günü Ziynet Altın alış fiyatı 3.216,81 TL, satış fiyatı ise 3.280,15 TL.