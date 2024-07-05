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Gurbetçilerden 2000 euro vergi alınacak iddiasına resmi açıklama geldi

Gurbetçilerden 2000 euro vergi alınacak iddiasına resmi açıklama geldi
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gurbetçilerden yıllık 2000 euro vatandaşa destek vergisi alınacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada gündem olan "Gurbetçilerden vatana destek vergisi alınacak." iddiasına açıklama yaptı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bu iddianın doğru olmadığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM'ye sunulması planlanmaktadır.

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

AA

Etiketler Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı vatana destek vergisi
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