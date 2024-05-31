Gurbetçilerden Türk marketlere boykot kararı

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları, Türk marketlerde satılan ürünlere son 1 yılda yapılan yüzde 150 zamların ardından Türk marketlerini boykot etmeye başladı.

Gurbetçiler, Avrupa ülkelerindeki Türk marketlerinin Türkiye’den getirilen ürünlere son 1 yılda yüzde 150 zam yaptığını, eş değer yabancı ürünlerin fiyatlarının ise sadece yüzde 10-15 arttığını belirterek zamlara tepki gösterdi. Özellikle peynir, yoğurt, yağ, sucuk-salam ve sosis gibi işlenmiş ürünler, un ve unlu mamuller ile meyve sebze fiyatlarının, Avrupa’daki normal marketlere göre çok daha pahalı olduğu belirtiliyor. Türk ürünü olduğu için bu marketleri tercih ettiklerini söyleyen gurbetçiler ise Türk marketleri boykot edeceğini ifade ediyor.

"BUNU HİÇBİR YABANCI YAPMIYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk marketlerinde satılan ürünlerin bir kısmının Türkiye’den bir kısmının ise Avrupa’dan alınarak satıldığını söyleyen bir gurbetçi “Türkiye’den gelen özel ürünler var. Burada pek bulamıyoruz. Bunların fiyatları yüzde 150 arttı. Bunu kısmen anladık diyelim. Ama Avrupa markası olup bu marketlerde satılan ürünlerin fiyatları da yüzde 100 arttı. Bu resmen fırsatçılık. Bunu hiçbir yabancı market yapmıyor. Ama bizim marketlere baktığınızda fiyatların uçtuğunu görüyoruz. Biz ülkemize destek olması açısından Türk marketlerini tercih ediyoruz. Ancak bu bize yapılan yanlış nedeniyle alışverişlerimizi değiştireceğiz” dedi.

“DOST KAZIĞI BU OLSA GEREK”

Almanya’da yaşayan gurbetçi kadın da sosyal medyada Türk esnaflarının uyguladığı fiyat politikası karşısında isyan etti. Alman marketi ile Türk marketleri arasındaki fiyatları kıyaslayan gurbetçi kadın, Türk esnafların müşterilerinin genelde Türk olduğunu ifade ederek “Dost kazığı dedikleri bu olsa gerek” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Alman marketlerinde 400 gramlık bir kirazın fiyatının 4 avro olduğunu, Türk marketinde ise kirazın kilosunun 20 avro olduğunu dile getiren kadın, iki markete de ürünlerin Brezilya’dan geldiğini söyledi. Fiyat farkına isyan eden kadın, konuşmasının devamında Türk esnaflarına “İnsaflı davranın” önerisinde bulundu.

FİYAT FARKI YÜZDE 50'Yİ BULDU

Özellikle temel gıda ürünlerinde Türk marketleri ile Avrupalı marketler arasında yüzde 50’ye yakın farkla oluştu. Örneğin Almanya’daki bir yerel markette 1 litre süt 1,25 avro iken, Türk marketlerinde bu rakam 2,5 avroya kadar çıkıyor. Yine 10’lu yumurta yerel markette 2,4 avro iken, Türk marketlerinde 4 avroya kadar yükseldi. Kırmızı et, beyaz et, meyve-sebze ve ekmek fiyatlarının da yerel marketlere göre yüzde 40-50 fazla olduğu görülüyor.

"TÜRK MARKETLERİ 2 KATINA SATIYOR"

Bir gurbetçi yaşadığı durumu şöyle anlatıyor: “Lidl’den 500 gram kayısıyı 4,78 avroya aldım. Aynı ürün Türk manavında 8,5 avroya satılıyor. Aynı şekilde kırmızı ve siyah üzüm fiyatı yerel markette kilosu 2,49 avro, Ancak Türk esnafında fiyat 5 avronun üstünde. 800 gram kepekli ekmek 2,49 avro, 90 adetlik ıslak mendil 0,99 avro, 500 gram brokoli 0,99 avro, yoğurt fiyatları da yüksek. Kısacası tüm ürünlerin fiyatları Türk marketlerinde 2 katına satılıyor” dedi.

Türkiye Gazetesi