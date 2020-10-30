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  3. 30 Ekim 2020 12:49

Gurbetçilere iyi haber! Yıl sonuna kadar uzatıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gurbetçi vatandaşların yabancı plakalı araçlarının izin süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Gurbetçilere iyi haber! Yıl sonuna kadar uzatıldı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın pandemi nedeniyle yabancı plakalı araçlarını yurt dışına çıkaramamalarından kaynaklı mağduriyetlerin önüne geçmek için kişisel kullanıma mahsus araçların izin süresi, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldı" açıklamasında bulundu.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kişisel kullanıma mahsus söz konusu araçların izin süresinin, gümrük idaresine başvuruya gerek olmaksızın yıl sonuna kadar uzatıldığını kaydetti.

Bakan Pekcan, yıl sonu itibarıyla süresi biten taşıtlar için 31 Aralık 2020 tarihinden önce yapılacak bireysel başvuruların, gümrük müdürlüklerince değerlendirilerek uygun görülmesi halinde süre uzatımı yapılacağını belirtti.

AA

ticaret bakanı ruhsar pekcan
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