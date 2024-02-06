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Hafize Gaye Erkan hakkında olay iddia: ''Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak''

Hafize Gaye Erkan hakkında olay iddia: ''Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak''
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TCMB Başkanlığı görevinden ayrılan Hafize Gaye Erkan hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Erkan'ın babasının ''Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak'' dediği öne sürüldü.

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunu bırakan Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi. Erkan'ın babasının "Kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak" dediği öne sürüldü.

9 Haziran 2023'te göreve geldiği andan itibaren gündemden düşmeyen Hafize Gaye Erkan, babasıyla ilgili iddialar sonrası görevi bırakmış, yerine Fatih Karahan atanmıştı. Bir çalışanı işten çıkardığı ve kendisine bankada oda, koruma ve makam aracı tahsis edildiği öne sürülen baba Erol Erkan'la ilgili gündem yaratacak bir iddia daha ortaya atıldı.

"BENİM KIZIM İLK KADIN CUMHURBAŞKANI OLACAK"

Gazeteci Deniz Zeyrek, katıldığı canlı yayınında, Erkan'ın babasının "Benim kızım ilk kadın cumhurbaşkanı olacak" dediğini öne sürdü. Zeyrek, kulis bilgisini aktaran kişinin 'AK Partili bir yönetici' olduğunu söyleyerek; "Ankara, kendisini parlatmaya çalışan, halkla ilişkiler çalışması yapan bürokratlardan pek hoşlanmaz. Hafize hanımın babası, 'Benim kızım ilk kadın merkez bankası başkanı olduğu gibi ilk kadın cumhurbaşkanı da olacak bu ülkede' diye sağda solda konuşuyormuş" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hafize Gaye Erkan hakkında babası Erol Erkan'ın bir banka personelini işten çıkardığı ve Merkez Bankası Sosyal Tesisi'ni kapattırıp çalışanlarını ailesinin emrine tahsis ettiği iddiaları ortaya atıldı. 

 Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu. 

Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.

Hafize Gaye Erkan iddiaların ardından TCMB Başkanlığı görevinden istifa etti. Erkan'ın yerine Fatih Karahan getirildi.

Etiketler hafize gaye erkan tcmb
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