Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu

Piyasalar haftalık kapanışını yaparken yatırımcının rotası hisse senetlerinden güvenli liman altına kaydı. Borsa İstanbul'da satış baskısı hakim olurken, altın yatırımcısı haftayı kazançla kapattı.

Hafta boyunca jeopolitik riskler ve küresel ekonomik verilerin gölgesinde kalan piyasalar, haftayı karışık bir seyirle tamamladı. Borsa İstanbul’da sert düzeltmeler görülürken, kıymetli metaller haftanın parlayan yıldızı oldu.

Borsada zirveden sert dönüş

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksi, hafta içinde 14.532,67 puana kadar yükselerek rekor denemesi yapsa da bu seviyelerde tutunamadı. Endeks, haftayı 13.934,06 puandan kapatarak yatırımcısına ortalama %1,74 oranında kayıp yaşattı. Analistler, 13.700 seviyesinin kritik bir destek noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Altın yükseldi

Altın fiyatları ise bu hafta yükseliş eğilimi sergiledi. Gram altın yüzde 1,33 artışla 7 bin 111 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 11 bin 911 TL'ye ve cumhuriyet altını 47 bin 894 TL'den kapanış yaptı.

Döviz kurları

Döviz kurları bu hafta karışık bir seyir izledi. Dolar sınırlı bir artışla 43,77 TL seviyesinden kapanırken, Euro tarafında %0,62'lik bir geri çekilme yaşandı ve kur 51,60 TL seviyesine geriledi.

Yatırım Aracı Haftalık Değişim (%) Son Fiyat / Değer
BIST 100 Endeksi -%1,74 13.934,06 Puan
Gram Altın +%1,33 7.111 TL
ABD Doları +%0,07 43,7700 TL
Euro -%0,62 51,6060 TL

 

Yatırım fonları

Yatırım fonları cephesinde ise tek kazandıran %0,71 getiri ile "Para Piyasası" fonları oldu. Emeklilik fonları ve diğer yatırım fonları haftayı kayıpla kapattı.

Haber3.com Haber Merkezi

