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Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu

Haftanın kazandıran yatırım aracı belli oldu
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Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren yatırım araçları belli oldu. Borsa, Dolar ve altın yatırımcısına kazandırırken, Euro ise değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71, altının gram fiyatı yüzde 0,33 ve dolar/TL yüzde 0,20 artarken, euro/TL yüzde 0,82 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,28 yükselişle 18 bin 722 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 617 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,20 değer kazanarak 34,0690 liraya çıkarken, euro ise yüzde 0,82 azalışla 37,6870 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

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