Hakan Tartan sanayici ve iş insanlarına seslendi: ''Yeni dünya düzenine uyum şart''
İzmir’de sanayici ve iş insanlarına seslenen 56. Cumhuriyet Hükümeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Hakan Tartan, özellikle yapay zeka ve teknolojik gelişmeler ışığında iş yaşamının şekil ve strateji değişikliği içinde olduğunu belirterek, ‘Yeni dünya düzenine uyum şart. Ben eski anlayışla yol yürüyeceğim diyenler maalesef kaybedecek. Akıl, mantık, ileri teknoloji ve doğru ekonomik planlama kazanacak ‘ dedi.

Bakan, milletvekili ve belediye başkanı olarak Türkiye ve İzmir çerçevesinde önemli hizmetlere imza atan, siyaset kurumunun saygın isimlerinden; Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı ve İZMİR Platformu Genel Başkanı Dr. Hakan Tartan, Mahir Kaplan’ın Başkanlığını yaptığı EBİAD organizasyonunda İzmir ve Egeli sanayici ve iş insanlarına değerlendirmelerde bulundu.

Gereksiz ve plansız büyümenin şirketler için ciddi bir tehdit olduğunu vurgulayan Tartan, bir yandan ileri teknolojik gelişmelerin, bir yandan da bir çok bölgede süren ve son olarak Hürmüz boğazı krizi ile enerji darboğazı yaratan savaşların ekonomiler, şirketler ve hatta kişiler için ‘yeni ve doğru planlama ve kriz yönetimleri ‘ olgusunu öne çıkardığını söyledi.

Tartan; şunları dile getirdi:

‘Krizler fırsat da yaratır . Ama doğru değerlendirmeler yapılırsa. Bu enflasyonist ortamda dövizle borçlanmadan kaçınmak gerekir. Aynı şekilde plansız büyüme değil, verimli küçülmeler de çok önemli. Örneğin; bundan 10 yıl sonra devasa kampüslü Üniversiteler olmayacak. Çünkü insanlar için zaman çok değerli. Benim Bakanlık dönemimde ön hazırlıkları başlayan haftada 4 gün çalışma sistemi dünya çapında yaygınlaşacak. Uygulamalar olumlu sonuçlar ortaya koyuyor. Eskiden çok çalışma idealdi; şimdi nicel çok çalışanla üretim yapılıyor. Bu sürdürülebilir değil’.

Değişimin gelişmenin en önemli yapı taşı olduğunu, ancak Türkiye’de değişimin daha çok sözde kaldığını anlatan, Kentlerin toplumsal gelişimde önemli bir lokomotif olduğunu, ancak bu anlamda yeterince verimli örnekler görülmediğini de vurgulayan Tartan, ‘Yerel yönetim ve siyaset ayrı şeyler. Maalesef son dönemde yerel yönetimler siyasetin tam ortasında. Bu doğru değil. Siyaset partilerin ve parti yöneticilerinin işi. Yerel yönetimler otoparklar, yollar yapacak, çöp toplayacak , tarımsal ve endüstriyel anlamda yerel kalkınmayı sağlayacak, atıkları verimli değerlendirecek, hayatı kolaylaştıracak. Ben çöp toplayacağım, yol yapacağım demekten çekinen kişiler Belediye Başkanı olmasın’ dedi.

