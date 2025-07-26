HAKMAR ve BAKTAT'tan sonra yumurta devine de kayyum atandı

FETÖ soruşturması kapsamında el konulan HAKMAR ve BAKTAT isimli firmalara bağlı olarak faaliyet gösteren yumurta firmasına da el konuldu. YUMTAT adlı şirketin günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlarda, FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla HAKMAR ve BAKTAT adlı şirketlerin sahibi Z.D.’nin mal varlığına el konulmuş ve şirketlerine kayyum atanmıştı. Kayyum atanan firmalardan birinin de Afyonkarahisar’da yumurta üretimi yapan YUMTAT olduğu belirtildi. Afyonkarahisar Merkez Burhaniye köyünde 120 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren YUMTAT’ın günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesi bulunuyor. Şirketin sahibi, Afyonkarahisarlı iş adamı H.K. olarak biliniyor. YUMTAT’ın, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde yer aldığı ortaya çıktı. İHA