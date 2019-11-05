Halcilerden ıspanak isyanı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, AA muhabirine, ıspanak kaynaklı zehirlenme iddialarının ardından hem tarım ilacı hem de araya yabani ot karışması ihtimalinin gündeme geldiğini söyledi. İlaç konusunun uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ancak bunun denetimle çözülebileceğini belirten Tavşan, yasal altyapının yeterli olduğunu, sahadaki denetimin önem taşıdığını bildirdi. Tavşan, benzer vakaların ileride tekrar yaşanabileceğini ve halkın tedirgin olmaması için üretimden perakende satışa kadar denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini dile getirdi.

Tarım ilaçlarının reçete edilmesi, kullanımı ve hasat aşamalarının izlenebilirliğinin önem taşıdığına dikkati çeken Tavşan, "Geçtiğimiz günlerde nar içindi şimdi de ıspanak için bu tür tartışmalar yaşanıyor. Üretici bundan zarar görüyor. Mutlaka devletin bu altyapıyı değerlendirip sahada takip etmesi lazım ki herkes içi rahat şekilde yiyebilsin, bu işin paydaşları da zarar görmesin. Bir iddia çıktı diye bütün üreticiler mağdur oluyor. Aylarca bu üretime emek verilmiş ve bir beklenti var. Vatandaş 'Ispanak var' diye börek yemekten bile kaçınıyor. Hazır bu konu sıcaklığını korurken ilgililer harekete geçsin. Sahadaki denetimler sürekli olarak yapılsın. Çok fazla ziraat mühendisi var, tarımsal danışmanlık firmaları da bu işin içinde olsun." diye konuştu.

Tavşan, ıspanağın hal fiyatının 3,5 liradan 1 liraya kadar düştüğünü, gelecek dönemde satılma ihtimalinin iyice düşebileceğini ifade ederek, "Bu tür iddialar nedeniyle halk kaçıyor. Ispanaktan bu şekilde kaçmak doğru değil. Buradan binlerce üretici ekmek yiyor. Bir işleyici hata yaptı diye ötekilerde kayba sebep olmamalı. Bu işte çiftçi tokat yiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tavşan, Ticaret Bakanlığınca uygulanan künye modelinin de önemine işaret ederek, ürün künyeleriyle tüketicinin, ürünün kimden geldiğini ve hangi ilaçların kullanıldığını gördüğünü anlattı.

"HALDE ÜRÜN AYIKLAMA GİBİ BİR İŞLEM YOK"

Ispanağa yabani ot karışmasının zor bir ihtimal olduğunu savunan Tavşan, şunları kaydetti:

"Özellikle yeşillik gibi ürünler hale geldiği gibi satılıyor, tekrar ayıklanması söz konusu olmuyor. Bir gün içinde hale tonlarca ıspanak geliyor. Ispanak dayanmadığı için de aynı gün içinde satılması gerekiyor. Halde bu ürünlerin tekrar incelenmesi gibi bir işlem yok. Hallerde de belediyeler ile tarım il müdürlüklerinin görevlileri zaman zaman numune alıyor. Bu ürünler tarlada yıkanıyor ve bağ haline getiriliyor."

Sağlık Bakanı'ndan vatandaşa ıspanak uyarısı