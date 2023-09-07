Halka arza hazırlanan 56 şirket açıklandı
Borsa İstanbul'da son zamanlarda artan halka arzlar için 56 şirketin daha sırada olduğu öğrenildi. İşte halka arz için başvuran ve onay bekleyen o şirketler...
Halka arz, yatırım yapmak ve kazanç sağlamak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri olmaya başladı. Halka arz açıklandıktan sonra yatırım yapan kişiler risk alarak para kazanmak istiyor. Bu sıralar Türkiye’nin gündeminde olan halka arzın ardından yatırım yapmak isteyen kişiler ise halka arz olan firmaları araştırıyor.
Borsada, yatırımcılar en çok halka arzları takip ederek para kazanma yoluna gitmektedirler.
İşte Halka Arz olmayı bekleyen şirketlerin listesi:
1 Ferbis Tarım
2 Tab Gida
3 Çates Elektrik Üretim
4 Penti Çorap
5 Kızılay İçecek
6 HDM Çelik
7 n11 Online Alışveriş
8 Penti
9 Reeder Teknoloji
10 Akçelik Demir Çelik
11 Borlease Otomotiv
12 Tavuk Dünyası
13 Oba Makarnacılık
14 Yeşil Global Enerji
15 Cosmer Kimya
16 Çavuşoğlu Demir Çelik
17 Tezkim Tarımsal Kimya
18 Netcad Yazılım
19 IBS Isıtma Soğutma
20 Omega Elektrik
21 Batı Ege GYO
22 Kuzey Boru
23 Sur Tatil Evleri GYO
24 Mega Teks Tekstil
25 Uslu Çsm Demir Çelik
26 Tureks Turunç Madencilik
27 Marbaş Menkul Değerler
28 Cem Zeytin
29 Vera Konsept GYO
30 Dmr Unlu Mamuller
31 Durukan Şekerleme
32 Altınkılıç Gıda
33 Alcas Metal
34 Meka Beton Santralleri
35 Büyük Hekimoğulları Gıda
36 Gama Recycle
37 Hat-San Gemi İnşaa Bakım
38 Şeker Yatırım
39 Efor Çay
40 Mhr Gayrimenkul
41 Techmine
42 Dofer Yapı Malzemeleri
43 Mega Metal
44 Zen GSYO
45 Narlı Feribot
46 Adra GYO
47 Golda Gıda
48 Mikro Yazılım
49 OutMedya İletişim
50 Destek Finans Faktoring
51 Güllük Mandalya Turizm
52 Sümer Faktoring
53 Kaymet Metal İmalat
54 SMM Tekstil
55 Kıraç Galvaniz
56 Enda Enerji
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