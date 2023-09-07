Halka arza hazırlanan 56 şirket açıklandı

Borsa İstanbul'da son zamanlarda artan halka arzlar için 56 şirketin daha sırada olduğu öğrenildi. İşte halka arz için başvuran ve onay bekleyen o şirketler...

Halka arz, yatırım yapmak ve kazanç sağlamak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri olmaya başladı. Halka arz açıklandıktan sonra yatırım yapan kişiler risk alarak para kazanmak istiyor. Bu sıralar Türkiye’nin gündeminde olan halka arzın ardından yatırım yapmak isteyen kişiler ise halka arz olan firmaları araştırıyor.

Borsada, yatırımcılar en çok halka arzları takip ederek para kazanma yoluna gitmektedirler.

İşte Halka Arz olmayı bekleyen şirketlerin listesi:

1 Ferbis Tarım

2 Tab Gida

3 Çates Elektrik Üretim

4 Penti Çorap

5 Kızılay İçecek

6 HDM Çelik

7 n11 Online Alışveriş

8 Penti

9 Reeder Teknoloji

10 Akçelik Demir Çelik

11 Borlease Otomotiv

12 Tavuk Dünyası

13 Oba Makarnacılık

14 Yeşil Global Enerji

15 Cosmer Kimya

16 Çavuşoğlu Demir Çelik

17 Tezkim Tarımsal Kimya

18 Netcad Yazılım

19 IBS Isıtma Soğutma

20 Omega Elektrik

21 Batı Ege GYO

22 Kuzey Boru

23 Sur Tatil Evleri GYO

24 Mega Teks Tekstil

25 Uslu Çsm Demir Çelik

26 Tureks Turunç Madencilik

27 Marbaş Menkul Değerler

28 Cem Zeytin

29 Vera Konsept GYO

30 Dmr Unlu Mamuller

31 Durukan Şekerleme

32 Altınkılıç Gıda

33 Alcas Metal

34 Meka Beton Santralleri

35 Büyük Hekimoğulları Gıda

36 Gama Recycle

37 Hat-San Gemi İnşaa Bakım

38 Şeker Yatırım

39 Efor Çay

40 Mhr Gayrimenkul

41 Techmine

42 Dofer Yapı Malzemeleri

43 Mega Metal

44 Zen GSYO

45 Narlı Feribot

46 Adra GYO

47 Golda Gıda

48 Mikro Yazılım

49 OutMedya İletişim

50 Destek Finans Faktoring

51 Güllük Mandalya Turizm

52 Sümer Faktoring

53 Kaymet Metal İmalat

54 SMM Tekstil

55 Kıraç Galvaniz

56 Enda Enerji