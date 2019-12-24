Halkbank davasında yeni gelişme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden davada hâkim Richard Berman, geçen hafta Halkbank’ın istinaf mahkemesine yaptığı başvuruyu değerlendirmeye aldı.

Halkbank, bir üst mahkeme olan New York İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi’ne, 17 Aralık’ta yaptığı başvuruda, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nin reddettiği “özel ve ayrıcalıklı” yargılanma talebini reddetmesi kararını durdurmasını istemişti.

Hâkim Berman’a, istinaf mahkemesine yaptıkları başvurunun bir kopyasını bir gün sonra ileten Halkbank’ın ABD’deki hukuk danışmanlığını yapan King & Spalding firmasının avukatı Andrew C Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde devam eden yargı sürecine, başvuru yaptıkları istinaf mahkemesinin kararını açıklayana kadar ara verilmesi istedi. Ayrıca ara duruşma, uzlaşma gibi yapılacak tüm yasal işlemlerin mahkeme kararını açıklayana kadar durdurulmasını talep etmişti.

Amerika'nın Sesi'nden Can Kamiloğlu'nun haberine göre; New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Halkbank’ın bir üst mahkemeye yaptığı başvurunun, 10 Şubat tarihinde yapılacak duruşma da dahil, devam eden yargı sürecini durdurmaması gerektiğini belirterek, Halkbank’ın süreci durdurma talebini reddetmesi gerektiğini savundu.

Hâkim Berman dün öğlen aldığı kararda, Halkbank’ın taleplerini değerlendirmesi için savcılığın, itirazıyla ilgili mesai saati sonuna kadar görüşlerini iletmelerini istedi.

“BİR ÜST MAHKEME KARARINI AÇIKLAYANA KADAR SÜRECİ DURDURUN”

Avukat Hruska, mahkemeye dün elden sunduğu yeni dilekçede, bir üst mahkemeye yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını belirterek savcılığın iddialarını reddetti. Avukat Hruska, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde, Halkbank konusunda devam eden tüm yargı sürecini istinaf mahkemesinin kararını açıklayana kadar durdurma talebini yineledi.

Hâkim Berman, Halkbank’ın “sınırlı ve özel” yargılanma talebini reddetmiş, Halkbank davasıyla ilgili ön duruşmanın 10 Şubat’ta görülmesine karar vermişti.

Hâkim Berman ayrıca Halkbank’ın, 10 Şubat’ta New York’ta yapılacak duruşmaya katılmaması halinde, mahkeme kararlarına uymaması nedeniyle çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceğini ifade etmişti.

Hâkim Berman, Halkbank davasıyla ilgili yaptığı yazılı yorumda, ABD Başkanı Donald Trump’ın da bulunduğu bir çok üçüncü şahsın Rıza Sarraf, Hakan Atilla ve Halkbank davasıyla ilgili devreye sokulduğunu belirtmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yanı sıra eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, eski ABD Başsavcısı Loretta Lynch, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani, eski ABD Adalet Bakanı Michael B. Mukasey’in dolaylı yollardan davaya müdahil olduğunu kaydetmişti.