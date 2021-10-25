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Halkbank faiz indirimini yalanladı

Halkbank faiz indirimini yalanladı

Halkbank'tan yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2 puanlık faiz indiriminin kredi faizlerine yansımaları yakından izleniyor.

Kamu bankalarının TCMB'yi takiben kredi faizlerinde indirime gideceği beklenirken, Halkbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, kurumsal kredi faizlerini 200 baz puan düşürme gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı bildirildi.

Sabah saatlerinde Reuters'ta yer alan habere göre bankanın, kurumsal kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gidileceği bildirilmişti.

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Etiketler halkbank kredi faiz oranları faiz oranları
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