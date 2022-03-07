Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Üreten kadınlara sunduğu imkânları yeni atılımlarla büyüten Halkbank, gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması’yla Türkiye’nin başarılı kadın girişimcilerini maddi desteklerin yanı sıra eğitim, tanıtım ve yaşam boyu bankacılık hizmet paketleriyle ödüllendirdi.

Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bir yılını tamamlayan Üreten Kadınlar projesiyle 100 bin kadın girişimci hedefini aşarak 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’ye ulaşan finansal destek sağladıklarını açıkladı.

Kadın girişimcileri teşvik etme hedefiyle yola çıkan Halkbank, düzenlediği Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni’nde başarılı girişimcileri ödüllendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin katıldığı ödül töreni, Hilton İstanbul Bomonti Oteli’nde Ebru Akel’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL kredi hacmine ulaştık

Törende kazanan girişimcilere ödüllerini veren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Tam bir yıldır ilmek ilmek dokuduğumuz ve çok başarılı sonuçlara ulaşan Üreten Kadınlar projemizi, yeni ufuklara taşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz” diye konuştu. Arslan, “Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde avantajlı koşullarla Kadın Girişimci Kredi Destek Paketimizi hayata geçirdik. Kurguladığımız finansal imkânları, 7 bölgemizde düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Toplantıları’yla anlattık. Sürece, kadın kooperatiflerini dahil ettik. Ve tüm bu çalışmalarda bir yıl içinde 100 bin kadına ve 10 milyar TL’lik finansman desteğine ulaşmayı hedefledik. Büyük bir mutlulukla bu hedefimizi aştığımızı paylaşmak istiyorum. Bir yılda 105 bin kadına ve 10,7 milyar TL’lik kredi hacmine eriştik. Sağladığımız desteklerin yatırıma ve üretime dönüştüğüne, istihdam oluşturduğuna ve ihracat yapmaya cesaretlendirdiğine tanıklık ediyoruz” dedi.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’na 2 bin 500’e yakın başvuru yapıldı

Adım adım geliştirilen desteklere Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’yla yeni bir boyut kazandırdıklarını ifade eden Osman Arslan, “İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışmamızla kadın girişimci ekosistemine katkılarımızı genişletiyoruz. Maddi ödüllerimizin yanı sıra katılımcılarımızı; pazarlama ve iletişim desteği, tanıtım fırsatları, Yaşam Boyu Bankacılık Hizmet Paketi ve Üreten Kadınlar Akademisi’nden özel eğitimlerle ödüllendireceğiz. Ayrıca çevresel farkındalığı yükselten Eskişehirli girişimcimiz Gamze Kara Mağden’e Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü verirken, Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı ile de Fatma Aliye Topuz Özel Ödüllerimizi paylaştık” diye konuştu.

Tüm bu ödüllerin yanı sıra yarışmanın en büyük katkısının girişimcilere kazandıracağı itibar olacağına vurgu yapan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın girişimciler, yarışmamıza beklentilerimizin üzerinde yoğun ilgi göstermiş ve 5 hafta gibi kısa bir sürede birbirinden nitelikli tam 2.494 başvuru yapılmıştır. Tüm bölgelerimizden çok sayıda katılımın olması, hem ülkemizin ekonomik canlılığını hem de kadınlarımızın iş yapma hevesini göstermektedir. Yarışmaya giden süreçte ayrıca 81 ildeki tüm şubelerimizde girişimci kadınlarımızla şube buluşmaları gerçekleştirdik. Bu toplantılarda yaklaşık 7 bin kadın girişimciyi ağırladık ve projemizi anlattık. Halkbank olarak sürdürülebilirlik anlayışımızın uzantısı doğrultusunda, yarışmamıza başvuran her kadın girişimci adına da bir fidan bağışı yaptığımızı paylaşmak isterim.”

Kategoriler ve ödüller

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nda çeşitli başlıklar altında para ödüllerinin yanı sıra iki özel ödül ve çeşitli ayni destekler sunuldu.

Kazananlar şöyle:

Halkbank Üreten Kadınlar Kategorisi

Mikro Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.’lik Ödülü: 200.000 TL / Başak Demir / Helimore Havacılık / Samsun

2.’lik Ödülü: 150.000 TL / Emine Yılmaz / Hyggefoods Gıda / İstanbul

3.’lük Ödülü: 100.000TL / Hülya Dağöttüren / Umayana Ar-Ge ve İlaç / İstanbul

KOBİ Üretici Kadın Girişimci Kategorisi

1.lik Ödülü: 250.000 TL / Nurşen Sanver / Sanver Mühendislik / Bursa

2.’lik Ödülü: 200.000 TL / İsmihan Kobaner / Osmak Rulo Makine / Osmaniye

3.’lük Ödülü: 150.000TL / Sibel Cimbar / Neon Havacılık Teknolojileri / Ankara

Kadın Kooperatifi Kategorisi

1.lik Ödülü: 200.000TL,

Artuklu İlçesi Topraktan Tabağa Kadın Kooperatifi / Pelin Dökmen / Mardin

2.’lik Ödülü 150.000 TL,

Çobanlar Kadın Kültür Evi Üretim İşletme Kooperatifi / İlknur Yüksel Dönmez / Afyonkarahisar

3.’lük Ödülü 100.000 TL,

Göbeklitepe Kadın Girişimi Üretim ve İşleme Kooperatifi / Emine Çakmak / Şanlıurfa

Sıfır Atık Kategorisi Özel Ödülü

Gamze Kara Mağden / Bugamed Biyoteknoloji / Eskişehir

Fatma Aliye Topuz Özel Ödülleri

Sosyolog Prof. Dr. Ümit Meriç ve Yazar Alev Alatlı

Üreten Kadınlar Akademisi eğitime başladı

Halkbank Genel Müdürü, yaptıkları çalışmalarda kadın girişimcilerin finans, zaman yönetimi, satış teknikleri ve pazarlama alanlarında eğitime ihtiyaç duyduklarını ifade ettiklerini söyledi. Osman Arslan, “Bu bulgu üzerine, uzmanı kişilerin katılımıyla eğitim ihtiyacına cevap verecek ‘Üreten Kadınlar Akademisi’ni hayata geçirdik. Online ulaşılabilen Akademi’de 100’den fazla video ile; nakit akış yönetiminden satış-pazarlama tekniklerine, marka yönetiminden dijitalleşme ve e-ticaret uygulamalarına dek girişimcilerin ihtiyaç duyabileceği tüm konulara yer verilmektedir. Akademinin tüm kadın girişimcilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” paylaşımında bulundu.

Paraf’tan üreten kadınlara özel kredi kartı

Osman Arslan, kadın girişimcilere yönelik Paraf Üreten Kadın Kredi Kartını da hayata geçirdikleri açıkladı: “Halkbank olarak girişim yolculuklarında üreten kadınlarımıza sağladığımız avantajlı ürünlerimiz arasına Paraf Üreten Kadın kredi kartını da eklediğimizi sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün olduğu gibi gelecekte de kadın girişimcilerimizi, elimizden gelen her alanda desteklemeye devam edeceğiz.”

Yarışma sonuçlarını belirleyen jüri heyetinin Türkiye’nin önde gelen iş kadınlarından oluştuğuna dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan; “BEE’O Kurucusu Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Big Chef’s Kurucusu Gamze Cizreli, Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, Seza Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık ve Gürmen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz’a jüri üyesi olarak yarışmamıza gösterdikleri ilgi ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘Düşün Dönüştür Sürdür’ ve ‘Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar’ sergileri gerçekleştirildi

Tören alanında, kız çocuklarının fikirleri doğrultusunda çeşitli sanatçılar tarafından geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşturulan eserlerin yer aldığı sıfır atık odaklı Düşün Dönüştür Sürdür Sergisi ve öncü kadınların yaşam öykülerini aktaran Cumhuriyete ilham Veren Kadınlar Sergisi yapıldı. Ayrıca kadın kooperatifleri, kurdukları stantlarda ürün ve hizmetlerini sergiledi.