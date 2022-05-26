Halkbank’ın 84. yaşını kutladığı yeni reklam filmi ekranlarda

Kuruluşundan itibaren “Önce Halk, Sonra Bankayız” vizyonuyla çalışan Halkbank, 84. yaşını kutladığı imaj kampanyasında odağını gençlere çevirdi. Banka, Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023 öncesi gelecek vizyonunda, “Türkiye’ye İnanıyoruz, Gelecek Biziz” mottosuyla hayallerini gerçekleştirmek isteyen gençleri cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Yeni imaj kampanyasında bankanın reklam yüzü Kerem Alışık ve Ömer, yolda rastladıkları gençleri gidecekleri yere bırakmak için araçlarına alıyor. Alışık’ın sorusuna gençler hayalleri ve projeleri olduğunu ama başarabileceklerinden şüphe duyduklarını söyleyince Kerem Alışık ve Ömer onları ilham dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculukta gençler, Halkbank’tan aldıkları destekle işini kuran ve büyüten girişimcilerle tanışacaklarından habersiz yola devam ediyorlar.

Gençler, önce Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması birincisi ile bir araya geliyor. Onun hikâyesini dinledikten sonra bir çiftçiden toprağa ve memlekete dair unutulmayacak sözler duyuyorlar. Geçtiğimiz aylarda açılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçtikten sonra, bu sefer pandemi döneminde Halkbank’ın destekleriyle ayakta kalan bir kadın esnaf ile buluşan gençler son olarak Bilişim Vadisi’nde oyun tasarımcısı başarılı bir genç girişimciye konuk oluyor. İlham dolu bu yolculuğun sonunda gençler mesajı aldıklarını ve başarmak için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini dile getiriyorlar. Gençlerin 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına atıfta bulunarak “hadi yürüyelim arkadaşlar” mesajıyla sona eren filmin çekimleri İstanbul, Çanakkale ve Silivri’de 4 günde gerçekleştirildi.

REKLAM KÜNYESİ

Reklamveren: Halkbank

Reklamveren Yetkilisi: Ahmet Sami Pancaroğlu, Ahmet Alper Koçak, Ayşe Numanoğlu, Meltem Okutmuş, Ömer Faruk Atayman, Side Yaylalı, Seher Tiryaki

Reklam Ajansı: Renosans İstanbul

Ajans Başkanı: Sedat Tunç

Kreatif Direktör: Ersin Pekin, Şahin İnan

Kreatif Ekip: Bora Uz, Kayhan Başpınar, Didem Azizoğlu, Sinan Aslantaş, Ertunç Gün, Sinan Kars, Taha Işıklar

Müşteri İlişkileri Direktörü: Arzu Yaraş

Müşteri Temsilcisi: Aslı Birincioğlu

Storyboard: Ali Durak

Prodüksiyon Şirketi: Oneofus

Yönetmen: Şenol Korkmaz

Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir

Post Prodüksiyon: Pixel Post Prodüksiyon

Müzik: Jingle House

Medya Ajansı: Skala Medya