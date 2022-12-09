Hamsinin fiyatı 20 liraya kadar geriledi

Rize'de palamut bolluğu ile başlayan sezonda yaşanan hamsi bolluğu fiyatlara yansıdı. Hamsi fiyatı 20 liraya kadar indi.

Rize'de sezona palamut balığını bolluğu ile başlayan Karadenizli balıkçıların ağları şimdi hamsilerle yüzleri güldürüyor.

İlerleyen günlerde hamsinin biraz daha etli olmasını beklediklerini ifade eden Faik Yılmaz isimli balıkçı esnafı “Hamsi Rize ve çevresinde tutuluyor. Şimdilik irili ufaklı hamsiler var ama inşallah ilerleyen günler de daha da güzel olacak. Fiyatlar 20 liraya kadar indi. Vatandaş da memnun” şeklinde konuştu.