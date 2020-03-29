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  3. 29 Mart 2020 15:51

Harem Otogarı'ndan son otobüs hareket etti

Koronavirüsle mücadele kapsamında, İstanbul Harem Şehirlerarası Otogarı'ndan, gerekli izinleri mevcut yolcularını alan bir otobüs Antalya'ya doğru yola çıktı.

Harem Otogarı'ndan son otobüs hareket etti
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Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu. Üsküdar Harem Otogarı'nda saat 13.30'da son Antalya- Isparta otobüs seferi yapıldı. Valilikten izin alan 20 yolcu sosyal mesafeyi koruyarak otobüsle yolculuk yapacak.

"2 YOLCU ARASINDA 2 METRE MESAFE VAR"
Otobüs şoförü Serhat Şenol, "Valilikten izin alınırsa kaldıracak bizim şirketimiz. Isparta-Antalya  otobüsü yaklaşık 13 saat sürecek yolculuk. Yolcularımızı 1+1 çapraz şekilde taşıyoruz. Normal kapasitemiz 41 kişi, 20 kişi taşıyoruz. Yaklaşık 2 metre mesafe var 2 yolcu arasında. Fiyatlarda biraz yükselme oldu. Yani 100 liralık bilette 30 liralık yükselme oldu" dedi. 

DHA

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harem otogarı
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