Hat açma-kapatma ücretlerine düzenleme geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, elektronik haberleşme sektöründe tüketici haklarına yönelik yapılan düzenlemelerin anlatıldığı toplantıda, Kurum tarafından hazırlanan "Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği"nin 28 Nisan'da tüm hükümleri ile birlikte yürürlüğe gireceğini söyledi.

Söz konusu yönetmelikle tüketici hak ve menfaatinin korunması için pek çok yenilik getirildiğini belirten Sayan, "Yönetmelikle ilk kez abonelik sözleşmelerinin kurumumuz tarafından belirlenebilecek usuller çerçevesinde elektronik ortamda tesis edilmesi imkanı getirilmiştir. Buna ilişkin usul ve esasların hazırlanması çalışmaları devam ederken, bu kapsamda tüketicilerin tablet ya da bilgisayar kullanarak işletmeci ofisleri veya kendi meskenlerinde abonelik sözleşmesi yapabilmesine ilişkin gerekli kurallar belirlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sayan, yabancı uyrukluların abonelik sözleşmesi tesisinde ulusal geçerliliği olan kimlik muadili belgenin de kabul edilmesinin hüküm altına alındığını aktardı.

Sabit elektronik haberleşme hizmetlerinde, yeni adreste şebeke olması halinde nakil işlemlerinin 10 gün içinde tamamlanması ve taahhütlü abonelere, nakil gittikleri adreste hizmetin aynı nitelikte sunulamaması halinde cayma bedeli ödemeksizin sözleşmelerini feshetme hakkının tanındığını bildiren Sayan, şunları kaydetti:

"Yönetmelikle görme engelli aboneler unutulmamış ve bu abonelerimiz yurt dışında hizmet alırken kendilerine tarife bilgisinin sesli olarak verilmesi hususunda işletmecilere yükümlülük getirilmiştir. Son ödeme tarihine kadar faturasını ödemeyen abonenin hizmetinin durdurulması halinde faturasına hizmet bedeli yansıtılmaması ve faturasını ödememesi nedeniyle kapatılan hattının açılması halinde bir takvim yılındaki ilk açma-kapama işlemi için aboneden ücret alınmaması konusunda düzenleme yapılmıştır."

Sayan, abonenin fesih talebinin yapıldığı andan itibaren 24 saat içinde ücretlendirmenin durdurularak bilgilendirilmesi konusunda da kolaylık sağlandığını vurguladı.

İLETİŞİM MERKEZİ

Toplantının ardından BTK İletişim Merkezi açılış töreni gerçekleştirildi. Tüketici mağduriyetlerinin bire bir tespit edilmesi ve düzenleyici önlemlerin alınması için kurulan söz konusu merkezde BTK personelinin ve GSM operatörleri temsilcilerinin hizmet verdiğini belirten Sayan, "İletişim merkezimizde, dış arama yoluyla kurumumuza yapılan başvurular, kayıp, çalıntı ve yurt dışından getirilen cihazların kayıtları başta olmak üzere Mobil Cihaz Kayıt Sistemi başvuruları ve yüz yüze iletişim yoluyla gerçekleştirilen başvurulara ilişkin iş ve işlemleri gerçekleştireceğiz." diye konuştu.