Hava yolunu kullanan yolcu sayısı yüzde 500 arttı

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Bakan Karaismailoğlu, "2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi" açıklamasında bulundu.
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