Hava yolunu kullanan yolcu sayısı yüzde 500 arttı

Bakan Karaismailoğlu, "2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi" açıklamasında bulundu.