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  3. 20 Ekim 2020 12:25

Hava yolunu kullanan yolcu sayısı yüzde 500 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 17 yılda hava yolunu kullanan yolcu sayısının yüzde 500'lük artışla 209 milyona ulaştığını açıkladı.

Hava yolunu kullanan yolcu sayısı yüzde 500 arttı
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Bakan Karaismailoğlu, "2002 yılında ülkemizde bir yılda 34 milyon kişi uçabilirken, son 17 yılda yüzde 500'ü aşan bir artışla 209 milyon vatandaşımız, Türkiye'nin dört bir yanına uçarak ulaşabildi" açıklamasında bulundu.

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