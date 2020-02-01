Havacılık devinin rüşvet soruşturmasında Türkiye detayı

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus, çok sayıda ülkeyi kapsayan yolsuzluk soruşturmalarını kapatmak için toplamda yaklaşık 4 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

Şirket yetkililerinin, çok sayıda ülkede uçak satışı için yasa dışı yollara başvurduğu öne sürülmüştü. Wall Street Journal'ın haberine göre; Fransız savcıların hazırladığı dosyada Türkiye'nin de adı geçiyor.

Dünyanın en büyük uçak üreticisi Airbus, usulsüzlük iddialarıyla Fransa, İngiltere ve ABD’de açılan soruşturmaları kapatmak için toplamda 4 milyar dolar (3 milyar 592 milyon euro) ödemeyi kabul ederek anlaşma yoluna gitti.

2.3 milyar dolar Fransa’da, 1.1 milyar dolar İngiltere’de, 600 milyon dolar ABD’de ödenecek. Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre; Fransız savcılar, 2004-2016 yılları arasındaki Airbus’ın işlemlerini kapsayan dosyada Türkiye’nin de bulunduğunu iddia etti.

Reuters’ta yer alan habere göre; Fransa, İngiltere ve ABD’deki mahkemeler de anlaşmayı onayladı. Soruşturmalar 2016 yılında Fransa ve İngiltere’de başlatılmış, sürece 2018’de de ABD dahil olmuştu. Fransız savcı Jean-Francois Bohnert, Airbus’ın iddiaları kabul ettiğini belirtti.

UÇAK SATMAK İÇİN USULSÜZLÜK

İngiliz ve Fransız makamlar Airbus’ın uçak satmak için üçüncü kişiler üzerinden usulsüzlük yaptığı iddialarını araştırıyordu. ABD’de de şirketin ülkedeki silah ticaretine ilişkin yasalara muhalefet edip etmediği inceleniyordu.

Anlaşmaya rağmen Fransa merkezli Airbus’ın tüzel kişiliği değil ama yönetcilerinin yargılanabileceği iddia ediliyor.

ÇOK SAYIDA ÜLKE DOSYADAYDI

Bu soruşturmalardan birinin yürüdüğü İngiltere’de şirket, üç buçuk yıldır açık olan dosyanın kapatılması için 1 milyar euro (1.1 milyar dolar) ödemeyi kabul etti. Londra Yüksek Mahkemesi, cuma günü anlaşmayı onayladı ve böylece şirket, çok sayıda ülkeyi kapsayan usulsüzlük iddiaları ilgili Londra’daki kovuşturmadan kurtuldu.

İngiliz savcılar, Fransa merkezli Airbus şirketi yetkililerinin Malezya, Sri Lanka, Tayvan ve Endonezya’daki hava yollarına sivil yolcu uçakları satışı ile Gana’ya askeri uçak satışında rüşvet ve yolsuzluğa imza attığını öne sürmüştü.

FRANSIZ SAVCI: TÜRKİYE DE DOSYADA

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bir Fransız yargıç, Airbus’ın Çin, Güney, Kore, Rusya, Japonya, Kolombiya ve diğer ülkelerde aracı kişilere yasa dışı ödemeler yaptığını söyledi.

Fransa’daki dosyadaki en büyük sözleşmelerin ise Çin’e satışlarla ilgili olduğu belirtildi. Airbus’ın Çin Havacılık İşbirliği Fonu isimli kuruma 2012 ile 2017 yılları arasında 24.2 milyon dolar ödediği, bu paranın bir kısmının Çinli bürokrat ve hava yolu şirketi yetkililerine rüşvet olarak olarak verildiği öne sürüldü.

WSJ’nin haberindeki diğer bir ayrıntıya göre, Fransız savcılar, Fransa’da kapatılan Airbus dosyasında, 2004 ile 2016 yılları arasındaki uçak satış sözleşmelerine dair usulsüzlük yapılan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Tayvan ve Nepal ile birlikte Türkiye’nin de yer aldığını belirtti.