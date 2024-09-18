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Havayolu şirketi iflasını açıkladı; uçuşlar durduruldu

Havayolu şirketi iflasını açıkladı; uçuşlar durduruldu
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Kanada merkezli havayolu şirketi Canada Jetlines, borçlarını ödeyemediği için iflas başvurusunda bulundu.

Kanada merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Canada Jetlines, 11 Eylül 2024'te iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, mali sıkıntılar nedeniyle tüm operasyonlarını durdurduktan sonra, iflas sürecinin yönetimi için BDO Canada Limited'i görevlendirdi.

Canada Jetlines, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (8,7 milyon ABD doları) borca sahip ve 225 alacaklıya ödeme yapması gerekiyor. En büyük alacaklılar arasında ileri tarihli uçuş rezervasyonları yapan yolcular, Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. yer alıyor.

TÜM UÇUŞLARINI DURDURDU

Havayolu, 15 Ağustos 2024'te tüm uçuşlarını askıya almıştı. Şirket filosunda yer alan dört Airbus A320-200 tipi uçak ise şu anda farklı lokasyonlarda depolanmış durumda. Uçakların kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi büyük şirketler bulunuyor. Alacaklılar, 1 Ekim 2024'te yapılacak bir telekonferans toplantısında sürecin gidişatı hakkında bilgilendirilecek. Canada Jetlines, finansal zorlukları aşamayıp gerekli fonları sağlayamaması nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunamadan bu sürece girmiş oldu.

Etiketler kanada havayolu şirketi iflas
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