Havayolu şirketlerine ek süre desteği

Pandemi nedeniyle tarihinin en ağır krizini yaşayan havayolu şirketlerinin ayakta kalabilmelerini sağlamak için yeni bir düzenleme getirildi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre Resmi Gazete’de bugün yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) imzalı yönetmelikle ekonomik kriz nedeniyle zorda kalan şirketlere kolaylık sağlanması hedeflendi.

SHGM Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği’ne (SHY-6A) eklenen bir maddeyle; ekonomik krize girerek yönetmelikteki şartları sağlayamadığı için İşletme Ruhsatını (AOC) kaybeden veya kaybetmekle karşı karşıya kalan havayolu ve hava taksi işletmelerine ek süre verilmesinin yolu açıldı.

Değişiklikle, şirketlere AOC şartlarını yeniden sağlayabilmesi için SHGM tarafından verilen sürelerin “İnceleme Komisyonu kararıyla uzatılmasına imkan sağlamış oldu.

“DOĞRUDAN DESTEK ŞART”

Sivil Havacılık Eski Genel Müdür Yardımcısı Oktay Erdağı, bu düzenlemenin Türkiye’deki şirketlerin ne kadar zor durumda olduğunun bir göstergesi olduğunu belirterek, “Ne kadar görmezden gelinse de çok sayıda havayolu ve hava taksi şirketinin en temel şartları yerine getiremeyecek kadar zor durumda olduğu anlaşılıyor. Hükümetin, hiç zaman kaybetmeden bu ve benzer dolaylı destekler yerine tüm dünyada olduğu gibi şirketleri doğrudan desteklenmesi şarttır. Aksi halde şirketlerimiz ayakta kalamayacak, 90 yıllık birikimimiz ve yetişmiş insan kaynağımız heba olacaktır” dedi.

Erdağı şöyle konuştu:

“Başta ABD ve AB üyesi ülkeler olmak üzere birçok ülke hava yollarına doğrudan devlet desteği sağladı. Ancak ülkemizde bugüne kadar herhangi bir doğrudan devlet desteği sağlanmadığı için Türk Havacılık Endüstrisi derin bir krizin içerisine girdi.

SHGM Yönetmelikte değişiklik yaparak AOC şartlarını kayıp eden veya etmek üzere olan Havayolu ve hava taksi işletmelerine yönetmelikle verilen 3 ay ile 6 ay arasındaki sürelerin uzatılmasına imkan sağlayarak şirketlerin AOC'ni korumaya çalışmıştır.”

“RUHSAT KORUNSA BİLE UÇUŞLAR MUTLAKA DURDURULMALIDIR”

Yönetmelikteki 45’inci maddeye getirilen istisnaya dikkat çeken Oktay Erdağı, “Öngörülen değişiklikle yönetmeliğin 45'inci maddesinde havacılık işletmelerinde aranan mali güç şartlarının kaybedilmesi istisnai durum olarak gösterilmiş. Bu çok hassas bir konudur. Bu nedenle mali kriz içerisinde bulunan veya can mal ve uçuş emniyeti bakımından herhangi bir zafiyet oluşturan işletmelerin AOC'leri korunsa bile uçuşları mutlaka durdurulmalıdır. İşletmelerin mali güçleri ile uçuş emniyeti arasında doğrudan bir bağ olduğunu tüm havacılar çok iyi bilir.”