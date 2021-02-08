Haydarpaşa Garı'nda sona yaklaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Haydarpaşa Garı'nda basına yaptığı açıklamada "Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık.11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz"



Haydarpaşa Garı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, basın açıklaması yaptı. Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, çağın gereği olan ve Türkiye'nin gelecek tasarımını bütünleyen ulaştırma ve haberleşme projelerimiz için aralıksız ve yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Yük, insan ve veri taşımacılığında bugün geldiğimiz nokta ülkemizin iddialı gelecek hedeflerine omuz vermekte, bütünsel kalkınma yolunda yurdun dört bir yanında ekonomik canlılığa katkı sağlamaktadır. Bunun için; dolu dolu geçen 2020 Nin ardından 2021 in 2.günü Kömürhan Köprüsünü hizmete açıp ardından Türksat 5A uydumuzu yörüngesine gönderiyor, güzel ülkemizin her noktasında ulaştırma altyapı projelerini birbir bitirip hizmete açıyor yenilerinin temellerini atıyoruz." dedi.

Geçtiğimiz cuma günü asırların rüyası 1915 Çanakkale köprüsünde incelemelerde bulunup cumartesi günü Malatya Havalimanı yeni terminal binasının temelini atıp Tohma köprüsünün açılışını yaptıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Hızlı tren hattında test sürüşleri devam ederken Konya Karaman Hızlı tren hattında bugün itibarı ile test sürüşlerine başlıyoruz. Bakanlığımız tarafından İstanbul'da da 5 hatta 91 kilometre metro inşaatı devam ediyor. Geçen hafta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçen Başakşehir Kayaşehir metro hattında incelemelerde bulunmuştuk. Biliyorsunuz; bu metro hattını yapması gerekenler yapmadığı bakanlık olarak devraldık. Devraldığımız 2020 Haziran ayında sadece yüzde 5 ilk kısmı tamamlanmıştı. Derhal hız verdiğimiz çalışmalar sayesinde büyük bir mesafeyi çok kısa sürede kat ederek fiziki gerçekleşme oranını yüzde 40'a çıkardık. Yıl sonunda hizmete almak için yani 18 ayda bitirmek için yoğun bir çalışma sürüyor." diye konuştu.

"DEVASA PROJELERİMİZLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ KURARKEN, TARİHİMİZİN BİZE SUNDUĞU ZENGİNLİKLERİ KORUMAYI DA GÖREV BİLİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Adil Karaismailoğlu, "37,5 kilometre ilk Gayrettepe Kağıthane Havalimanı hattının da Kağıthane Havalimanı kısmını Haziran ayında tamamını da yıl sonunda hizmete alacağız. 7,5 kilometrelik ilk Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattını da yıl sonunda hizmete almak için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz. Halkalı-Küçükçekmece-Başakşehir-Arnavutköy-Havalimanı hattında, Bakırköy-Bahçelieveler-Güngören-Bağcılar-Kirazlı hattında da yoğun çalışma var. Program dahilinde birer birer hizmete alacağız. Bütün bu işler konuşmakla olmuyor. Şantiyeleri konuşturmak, durmadan çalışmak gerekiyor.

Devasa projelerimizle Türkiye'nin geleceğini kurarken, tarihimizin bize sunduğu zenginlikleri korumayı da görev biliyoruz. Bu eserlerin kentlerimizin dokusuna katkılarını artırıp hayatiyetlerini devam ettirmek bizler için her zaman asli bir sorumluluk olmuştur." diye konuştu.

" HAYDARPAŞA GARI'NDA SON DERECE TİTİZ VE NİTELİKLİ BİR RESTORASYON ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ "

Bu bakış açısıyla, hepimizin gönlünde ve hafızasında bambaşka bir yeri olan, yolculuk yapan pek çok insanın İstanbul ile ilk tanıştığı yer olan Haydarpaşa Garı'nda son derece titiz ve nitelikli bir restorasyon çalışması yürütüyoruz diyen Karaismailoğlu, "Haydarpaşa Garı İstanbul halkının gözbebeği olan, hepimizin ortak değeri. Herkes bilsin ki; Haydarpaşa Garı emin ellerdedir. Yüz yıldan fazla bir zaman İstanbul'u demiryolları ile Anadolu'ya, Bağdat'a ve Hicaz Bölgesi'ne bağlayan Haydarpaşa Garı'nın, sadece İstanbul'un tarihi açısından değil tüm Türkiye'nin tarihi açısından değerlidir. Adeta toplumsal belleğimizin ve şanlı tarihimizin ortak simgelerinden biri. 2. Abdülhamit döneminde 30 Mayıs 1906'da yapımına başlanan Haydarpaşa Garı 19 Mayıs 1908 tarihinde tamamlanıp hizmete girmiştir. Ancak 1979 yılında Independenta adlı petrol yüklü Romen tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçerken; Haydarpaşa Garı'nın açıklarında patlamış, 43 gemi mürettebatının öldüğü, 27 gün süren büyük yangına ve çevre felaketine yol açan kazada Haydarpaşa Garı'nın camları ve tarihi renkli vitrayları parçalanmıştır." dedi.

"ÇALIŞMALARIMIZDA SONA YAKLAŞIYORUZ."

Karaismailoğlu, "Ayrıca maalesef bildiğiniz üzere 28 Kasım 2010 yılında çıkan yangından dolayı Haydarpaşa Garı'mızın çatısı çöktü, dördüncü katı tamamen kullanılmaz hale geldi ve yapı büyük zarar gördü. Bu durum karşısında biz de Haydarpaşa Garı'nı aslına uygun bir şekilde yeniden eski güzelliğine kavuşturmak ve olası bir depreme karşı daha da güçlendirmek üzere komple tadilat ve restorasyon çalışmalarını başlattık. Anıtlar kurulu onayı ile iki etap halinde devam eden çalışmalar kapsamında çok önemli aşamalar kaydettik.



Kurul izinleri ve İstanbul Arkeoloji müzeler müdürlüğünün kontrolünde; 1. etap olan Haydarpaşa Gar Binasının komple tadilatı çalışmalarına 7 Aralık 2015 tarihinde başladık. 15 Şubat 2019 tarihinde tamamlayarak geçici kabulünü yaptık.11 Mayıs 2018 tarihinde ise Haydarpaşa Gar Binası Ve Müştemilatı 2.Etap Restorasyonuna başladık. Görüldüğü üzere çalışmalarımızda sona yaklaşıyoruz. Ancak malum İstanbul kadim bir şehir." şeklinde konuştu.

" ÇALIŞMALAR SIRASINDA ANTİK KHALKEDON ŞEHRİNE AİT OLDUĞU DÜŞÜNÜLEN TARİHİ YAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI"

Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Marmaray projesi kapsamında yapılan kazılar sırasında kent tarihini yaklaşık 8 bin 500 yıl geriye götüren neolitik tabakaya ulaştık. İstanbul tarihine dair yeni bilgilere ulaşılmasına vesile olduk.



Buna benzer bir durum Haydarpaşa Garı peronlarında rayların iyileştirilmesi çalışmalarında da yaşandı. Çalışmalar sırasında antik Khalkedon şehrine ait olduğu düşünülen tarihi yapılar gün yüzüne çıktı. Yine, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından peron araları ve çevresinde yapılan kazılarda Osmanlı, Roma, erken ve geç Bizans dönemi yapı temellerine rastlandı. Bu tür durumlar doğal olarak projelerimizde istenmeyen gecikmelere neden olabiliyor. Ancak insanlığın ortak mirası olan bu değerlere karşı kayıtsız kalamazdık. Biz de ilgili kuruluşlar ile irtibat kurduk ve ortak çalışmalar yaptık.Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"ARKEOPARK & GAR KOMPLEKSİ TASARIM KONSEPTİYLE TÜRKİYE VE DÜNYA'DA BİR İLK OLACAK"

En kısa zamanda gün yüzüne çıkan tarihi değerleri halkımızla ve tüm dünyayla paylaşacağız diyen Karaismailoğlu, "Bu kapsamda yeni bir çalışmamız var. Tarihi Haydarpaşa Gar alanı; Arkeopark Gar Kompleksi tasarım konseptiyle Türkiye ve Dünya'da bir ilk olacak. İstanbul'un tarihine ışık tutan arkeopark, tarih turizmi açısından önemli bir çekim noktası haline gelecek. Restorasyon, müze ve arkeo park çalışmalarımız tamamlandığında Haydarpaşa Garı eskiden olduğu gibi demiryolu faaliyetlerine de yeni yüzüyle kısmen devam edecektir. Gar Binası ulaşım hattımızın bir parçası olarak halkımızın hizmetinde olacaktır.



Bizlere bırakılan bu kıymetli mirası eski halinden daha iyi bir durumda, işlevleri artmış olarak canlılığıyla halkımıza açacağız." diye konuştu.