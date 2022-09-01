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Hazine 130.5 milyar TL daha borçlanacak

Hazine 130.5 milyar TL daha borçlanacak

Hazin ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım döneminde 122 milyar liralık iç borç seviyesine karşılık 130.5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül-kasım dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, eylülde 30.2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, ekimde 61.7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 50 milyar liralık, kasımda da 30,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 30.5 iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Eylül ayındaki iç borçlanmanın 40 milyar lirasının piyasadan, 7 milyar lirasının kamuya satışlardan, 3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, ekim iç borçlanmasının 44.9 milyar lirasının piyasadan, 2.7 milyar lirasının kamuya satışlardan, 2.5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, kasım ayındaki iç borçlanmanın ise 27.6 milyar lirasının piyasadan, 2.9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor. Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 1 hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Eylülde 90,2 milyar liralık, ekimde 71.9 milyar liralık ve kasımda da 38.5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 78.4 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

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