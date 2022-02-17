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Hazine 3 milyar dolar daha borçlandı

Hazine 3 milyar dolar daha borçlandı

Merkez Bankası’nın yeni faiz kararını açıklamasına saatler kala Hazine 5 yıllık dolar cinsi sukuk ile 3 milyar dolar borçlandı. Ancak söz konusu ihraçta getiri oranı dolar bazında yüzde 7.25 gibi rekor bir oranda gerçekleşti.

ParaMedya'nın haberine göre İhraca, 11 milyar dolara yakın talep gelirken, bu rakam Türkiye’nin bugüne kadar sukuk ihraçlarında ulaştığı en yüksek talep oldu. Hazine, uluslararası yatırımcılara yönelik yaptığı 5 yıllık dolar cinsi sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı.

Getiri düzeyi gelen yüksek talep ile birlikte yüzde 7,25 seviyesinde gerçekleşti.

Hazine, Londra temasları sırasında uluslararası yatırımcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında ihraç için Citi, Dubai Islamic Bank, HSBC ve KFH Capital’i yetkilendirmişti.

SUKUK NEDİR?

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır. Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, İslami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan İslami finansman kaynaklı bono olarak adlandırılmaktadır.

Etiketler sukuk hazine hazine ve maliye bakanlığı borç borçlanma rekor
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