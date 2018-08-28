Hazine Bakanı Albayrak'tan kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'vergi barışı' açıklaması geldi. Bakan Albayrak 'Vergi barışı kapsamında 5 milyon 848 mükellef yapılandırma başvurusu yaptı. 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştirildi ' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, borç yapılandırmasında başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

5,5 milyona yakın mükellefin vergi barışı kapsamında başvurduğunu beilrten Albayrak, 60,5 milyar lira tutarında yapılandırma gerçekleştiğini kaydetti.

Albayrak, "Bütçe dengesi açısından büyük öneme sahip bu geliri, kamuda gerçekleştireceğimiz tasarruflarla çok daha yüksek bir seviyeye çıkaracağız" ifadesini kullandı.