Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten ''Biraz sabır'' paylaşımı

Ekonominin başına getirilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dolar/TL'deki yükseliş sonrası ''Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'' dedi.

Seçim sonrası piyasalar yangın yerine döndü. Rekor üstüne rekor kıran Dolar/TL, 23 lira seviyesinin üzerine yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, TL'deki değer kaybı sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerin ardından piyasalarda yükseliş ivmesi daha da hızlanırken Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor. Dolar/TL bugün 23,35 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Euro/TL de 25,47 seviyesine gelerek bir kez daha zirve yeniledi. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. Dolar ve Euro'nun yükselişleriyle Türk Lirası'nın (TL) değer kaybı yüzde 7'nin üzerine çıktı. Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.460 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Piyasalarda bunlar yaşanırken, Bakan Şimşek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Bugün TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevimize başlamış bulunmaktayız, Allah utandırmasın. Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur.

Plan ve program dahilinde, belirlediğimiz ilkeler çerçevesinde emin adımlarla çıktığımız bu yolda hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var.

Bu çerçevede sevgili vatandaşlarımızdan özellikle bir istirhamım var; uygulama ve politikalarımıza ilişkin lütfen benden duymadığınız hiçbir habere ve dolaşıma sokulan hiçbir dedikoduya itibar etmeyiniz. Saygılarımla…"