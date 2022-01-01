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Hazine ve Maliye Bakanlığı 128 milyar borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 128 milyar borçlanacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart döneminde 137,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Mart 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 137,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 128 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre:

Ocak ayında toplam 49,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 45,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,

Şubat ayında toplam 60,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 49 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması,

Mart ayında toplam 27,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanıyor.

Etiketler maliye ve hazine bakanlığı borç borçlanma 128 milyar dolar
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