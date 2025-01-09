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Hazine ve Maliye Bakanlığı doğruladı: Aile Destek Programı sonlandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı doğruladı: Aile Destek Programı sonlandırıldı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Aile Destek Programı'nın süreli olması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasına gerek olmadan otomatik sonlandığını bildirerek, "Bakanımızın, programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan ‘Aileye Destek Lüksmüş’ başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bir gazetede yayımlanan ‘Aileye Destek Lüksmüş’ başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada söz konusu haberin yalan olduğu belirtilerek, haberin içeriğindeki programın süreli olduğu ve bakan imzasına gerek olmadan otomatik olarak sonlandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı, 2022 yılı Haziran ayında geçici süreli olarak başlatılan ve öngörülen sürede doğal olarak sona eren bir programdır. Hazine ve Maliye Bakanımızın programın sonlandırılmasına yönelik herhangi bir talimatı bulunmamaktadır. Bu çerçevede basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 2025 yılı bütçemiz kuşatıcı sosyal destek sistemine kaynak aktaran ve toplumun her kesimini gözeten bir bütçedir. Engelli kardeşlerimizden 65 yaş üstü büyüklerimize, sosyal güvencesi olmayanlardan aile birliğini korumaya ve dar gelirli aileleri desteklemeye kadar geniş bir perspektifle sosyal yardımlarımızı sürdürüyoruz.”

2025 yılında sosyal yardım harcamaları için ayrılan kaynağın 651 milyar liraya çıkarıldığı belirtilen açıklamada, 2002’de milli gelirin yüzde 0,4’ü olan sosyal yardım harcamalarının 2025 yılında yüzde 1,1’e yükseltildiği kaydedildi. Teyit edilmeden kamuoyunda algı oluşturma amacıyla bilinçli bir şekilde yayılan haberlere itibar edilmemesi gerektiği de belirtilen açıklamada, vatandaşların kasıtlı ve yanıltıcı haberlere karşı daha dikkatli olmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Etiketler aile destek ödemeleri Aile destek programı mehmet şimşek hazine ve maliye bakanlığı
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