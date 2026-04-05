Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den Mehmet Şimşek peş peşe açıklamaları

  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'den açıklamalar peş peşe geldi!

Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası’ndan peş peşe flaş açıklamalar! Reuters kaynaklı "Londra programında faiz politikasına dair değerlendirme yapıldı" iddiaları kesin bir dille reddedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, faiz politikasına ilişkin iddialarla ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, yerli ve yabancı tüm toplantılarda prensip olarak faiz politikası hakkında asla yorum yapmamaktadır. Bu çerçevede, Jonathan Spicer ve Marc Jones imzalı Reuters haberinde Londra programına dair izlenim olarak aktarılan para politikasına ilişkin değerlendirmeler, Bakanlığımızı ve Sayın Bakanımızı kesinlikle bağlamamaktadır" denildi.

MERKEZ BANKASINDAN AÇIKLAMA: İTİBAR ETMEYİN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "TCMB, iletişim politikasını şeffaflık, tutarlılık ve eş zamanlı bilgilendirme ilkeleri çerçevesinde yürütmektedir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışındaki piyasa katılımcılarıyla düzenli olarak geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmektedir. Londra'da gerçekleştirilen teknik bilgilendirme toplantılarına ilişkin olarak kamuoyunda yer alan, 'daha önce paylaşılmayan bilgi ve değerlendirmelerin yatırımcılarla paylaşıldığı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu toplantılarda, para politikası uygulamalarının doğru anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla; genel makroekonomik görünüm, finansal piyasalar ve bankacılık sektörüne ilişkin teknik sorular yanıtlanmaktadır. Bu çerçevede yapılan tüm paylaşımlar, halihazırda kamuya açık olan para politikası metinleri ve yayımlanmış makroekonomik verilerle sınırlıdır. Yurt içi veya yurt dışında kamuoyuna açık olmayan herhangi bir bilgi veya politika değerlendirmesinin paylaşılması söz konusu değildir. TCMB'nin resmi iletişim kanalları dışında yer alan yorum, izlenim ve açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

 

 

DHA

