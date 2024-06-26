Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 18 milyar TL'lik iddiaya yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın iki firmanın devlete olan özelleştirme borçlarının dolardan TL'ye çevrilip, taksitlendirilerek kamunun 18 milyar 655 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarını yalanladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "CHP Zonguldak Milletvekili Sayın Deniz Yavuzyılmaz, yanlış bilgilerle sosyal medya hesabından kamuoyunu sürekli bir şekilde yanıltmaya devam etmektedir. 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Dicle Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üre. ve Tic. A.Ş.'ye gönderilen resmi yazılara atıfta bulunarak, maksatlı bir şekilde yapılan işlemleri çarpıtmaktadır. Bu nedenle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına daha önce defaatle yapılan açıklamaları tekrar etmek zaruri olmuştur. TL'nin değerinin korunması ve kamu sözleşmelerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla 683 sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) kapsamındaki kamu kurumlarının yabancı para cinsinden yurt içi ödeme yükümlülüğü olan alacaklarını, borçlunun talebi üzerine 2 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kurundan, 31 Aralık 2017 tarihine kadar TL olarak tahsil edebilmesine imkan sağlanmıştır. Bu doğrultuda, 28 Nisan 2017 tarihli ve 2017/13 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme sözleşmelerinden doğan ABD doları cinsinden taksit bedellerinin TL olarak ödenmesi mümkün kılınmıştır. Dolayısıyla ilgili mevzuat doğrultusunda başvuran tüm yatırımcılarla Hazine alacakları için uygulanan faiz oranı esas alınarak ek sözleşmeler yapılmıştır. Tüm borçlulardan da bütün alacaklar o günün kurundan çevrilerek zamanında ve eksiksiz tahsil edilmiş ve herhangi bir kamu zararı oluşmamış ve bu işlemler Sayıştay denetiminden de geçmiştir. Ancak Sayın Vekilimiz, 2017 tarihli söz konusu TL'ye dönüşüm işlemlerini sanki bugün yeni yapılmış gibi bir algı oluşturmak istemekte ve tahsilatları tamamlanmış alacakları afaki şekilde 2024 yılı güncel döviz kurları ile yeniden hesaplamaya kalkmıştır. Sayın vekilin siyasi saiklerle yaptığı anlaşılan bu iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

DHA