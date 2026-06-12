Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazetelerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dayandırılan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşları konusuyla ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir duyuru geldi. Bakanlık, bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen emekli maaşı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve bu ifadelerin kesinlikle Bakan Şimşek'e ait olmadığını resmi bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.

Basına Kapalı Toplantıdaki İfadeler Dedikodudan İbaret

Gündem yaratan asılsız haberlerin, Bakan Mehmet Şimşek'in milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı bir toplantıya dayandırıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, ilgili haberlerde yer alan söylemlerin kurum tarafından hiçbir şekilde teyit edilmediğini belirterek, yayılan bilgilerin tamamen dedikodu niteliği taşıdığının altını çizdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir.

Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Bakan Şimşek'e ait olduğu iddia edilen o sözler

Söz konusu haberlerde Bakan Şimşek'in "2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz" dediği öne sürülmüştü.

Haber3.com Haber Merkezi