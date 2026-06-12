  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ''emekli maaşı'' yalanlaması
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iktidara yakınlığıyla bilinen bazı gazetelerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e dayandırılan emekli maaşlarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli maaşları konusuyla ilgili, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir duyuru geldi. Bakanlık, bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedilen emekli maaşı açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve bu ifadelerin kesinlikle Bakan Şimşek'e ait olmadığını resmi bir duyuruyla kamuoyuna bildirdi.

Basına Kapalı Toplantıdaki İfadeler Dedikodudan İbaret

Gündem yaratan asılsız haberlerin, Bakan Mehmet Şimşek'in milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı bir toplantıya dayandırıldığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, ilgili haberlerde yer alan söylemlerin kurum tarafından hiçbir şekilde teyit edilmediğini belirterek, yayılan bilgilerin tamamen dedikodu niteliği taşıdığının altını çizdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Türkiye Gazetesi ve Sabah Gazetesi’nde emekli maaşlarına ilişkin olarak Sayın Bakanımıza atfen yayımlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu ifadeler Sayın Bakanımıza ait değildir.

Sayın Bakanımızın milletvekillerimizle gerçekleştirdiği toplantılar basına kapalı olarak yapılmıştır. Dolayısıyla, haberlerde kendisine atfedilen sözler tarafımızca teyit edilmemiş ve dedikodu niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun, özellikle vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu tür hassas konularda, yalnızca resmî açıklamalara itibar etmesi oldukça önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. 

Bakan Şimşek'e ait olduğu iddia edilen o sözler

Söz konusu haberlerde Bakan Şimşek'in "2002’de en düşük emekli aylığı 40 dolardı, bugün 400 dolar civarında. Asgari ücrette de benzer bir durum söz konusu. Ama sonuçta emekli maaşları ile ilgili bir düzenleme gündeme gelir ve Meclis karar alırsa, biz uygularız. Biz ne yapıyorsak, Meclis’in aldığı kararlara göre yapıyoruz" dediği öne sürülmüştü. 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altındaki sert düşüş sonrası yeni yol haritasını açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Ünlü oyuncu 17 kilo verip iğne ipliğe döndü! Zayıflama sırrını da açıkladı
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Hong Kong'dan İstanbul'a uzanan aşk tuzağı: 2.5 milyon dolar kaptırdı!
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Ekranların güzel oyuncusundan kötü haber! Bir kez daha ameliyat masasına yatacak...
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Bitmeyen karın ağrısı ve nefes darlığının sebebi şoke etti!
Etiketler hazine ve maliye bakanlığı mehmet şimşek emekli maaşları emekli zammı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan için karar: 9 isim tutuklandı! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! Hobi bahçeleri düzenlemesi Meclis'ten geçti... Şartlar ve kapsam dışı yapılar belli oldu! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! CHP'de yeni ihraç listesi ortaya çıktı; sırada belediye başkanları var! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar düşüyor, birçok bölgede sağanak bekleniyor Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanzesi'ydi... Son halini görenler gözlerine inanamadı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! İstanbul'da anaokulunda silahlar konuştu! Okul sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! Eşref Rüya'nın ekranlara veda etme sebebiyle ilgili olay iddia! ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı ABD ile İran arasındaki anlaşmasının detayları ortaya çıktı Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Yaya geçidinde otomobilin çarptığı minik çocuk korkunç bir şekilde hayatını kaybetti Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama Bakan Akar'dan Karadeniz'de vurulan Türk balıkç teknesi İçin dikkat çeken açıklama
Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Zorunlu Trafik Sigortası'nda araç değer kaybı için yeni karar Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Türkiye'nin beyaz et devleri kıskaçta! Çok sayıda şirkete kayyım atandı Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Berat Albayrak hakkındaki 128 milyar Dolar iddiasında mahkeme kararını verdi Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Bir CHP'li belediyeye daha yolsuzluk operasyonu: 17 gözaltı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Rüşvetten 5 yıl hapis cezası alan AK Partili Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Karadeniz'de vurulan tanker İstanbul Boğazı'nda... Hasar havadan görüntülendi! Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde Aybüke Pusat ve 4 isim için karar verildi Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! Trafikte bu sefer bir savcı ile minibüs şoförü birbirine girdi! THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var! Tekirdağ'da kimya fabrikasında patlama: AFAD bölgeye sevk edildi, yaralılar var!