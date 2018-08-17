Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamaların Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulunun üyelerine tavsiye niteliğinde aldığı kararlar olduğu belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine ilişkin basında yer alan değerlendirmelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır. Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur."

Ekonomide yeni tedbirler açıklandı