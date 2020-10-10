Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir hesabı daha şaştı!

Birgün gazetesinden Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2021, 2022, 2023 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plana göre, devletin faiz giderleri için üç yılda ödeyeceği toplam tutar 600 milyar TL’yi geçecek.

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Orta Vadeli Mali Plana göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ödeneği içerisinde yer alan faize 2021 yılında 179 milyar 542 milyon 320 bin TL ödenecek.

“Faiz lobisi ile mücadele ettiğini” öne süren iktidarın hazırladığı plana göre, 2022 yılında devletin faiz gideri yaklaşık 25 milyar TL daha artarak 204 milyar 586 milyon 480 bin TL’ye ulaşacak. Devletin aldığı borçların faizine 2023 yılında ise 218 milyar 97 milyon 540 bin TL’nin ödeneceği öngörüldü. Üç yılda ödenecek toplam faiz gideri ise tam 602 milyar 226 milyon 340 TL’ye ulaşması öngörülüyor. Bu tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı dışında kalan 11 bakanlığın üç yıllık tavan ödeneğinden daha fazla bir tutara denk düşüyor.

FAİZ HEDEFİNDE SAPMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın faiz gideri öngörüsünde yaşanan sapma da Orta Vadeli Mali Plan’da görüldü. Buna göre, 2019 yılında hazırlanan planda 2021 yılı için 159 milyar 500 milyon TL faiz gideri öngörüldü. Bu tutar, bir yıl sonra yeniden düzenlendi ve tam 20 milyar TL artırıldı.

BİSİKLETTEN DE TASARRUF YOK

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında, 2021, 2023 dönemi yatırım programı hazırlıkları da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı hazırlık genelgesinde, önümüzdeki dönemin temel hedefinin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek ve kamu harcamalarında tasarruf yapmak olduğu bildirildi.

Genelgede, 2021 yılında kamunun alacağı taşıtlara ödeyeceği tahmini bedeller de yer aldı. Buna göre, piyasada ortalama bin 500 TL’den alıcı bulan bisiklet alımı için 3 bin 600 TL’lik bedel öngörüldü. Taşıtların çoğunun ortalama fiyatın üzerinde olduğu görüldü.

Buna göre, en az 601 cclik motorsikletler için 36 bin 950 TL, en fazla 600 cclik motorsikletler için 15 bin 400 TL, sürücü dahil 41 kişilik otobüs için 772 bin 950 TL, binek otomobiller için 70 bin ile 215 bin TL arasında araç başı alım fiyatları belirlendi. 27 kişilik otobüsün sürücü dahil tahmini alım bedeli 339 bin 250 TL, arazi hizmetleri için kullanılan araçların ise 127 bin 500 TL oldu.





