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Haziran ayı enflasyon rakamı için tarih değişti

Haziran ayı enflasyon rakamı için tarih değişti
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Milyonlarca emekli ve memurun zam oranında belirleyici olacak Haziran ayı enflasyonu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 5 Temmuz'da açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, haziran ayı enflasyon verilerinin ilan takvimine ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Ulusal Veri Yayımlama Takvimi'ne göre 3 Temmuz'da yayımlanacağı duyurulan "Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziran 2023 Haber Bültenleri"nin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle TÜİK'e fiyat raporlayan iş yerlerinden fiyatların gecikmeli gelecek olması sebebiyle 5 Temmuz saat 10.00'da yayımlanacağı ifade edildi.

MAYIS AYINDA YILLIK BAZDA YÜZDE 39,59 OLDU
Enflasyon mayıs ayında ise yüzde 0,04 artış gösterdi. Yıllık bazda yüzde 39,59 olarak açıklanırken, düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT
Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup % -13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15.26
Öte yandan 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakam milyonlarca memur ve emeklinin zammı için kritik önem taşıyor.

Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak.

Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.

Etiketler TÜİK haziran enflasyonu türkiye istatistik kurumu
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