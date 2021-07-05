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Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Enflasyon son 2 yılın zirvesine çıktı....

Merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %17,53, aylık %1,94 arttı

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,46 artmasını bekliyordu.

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 TÜFE YILLIK DEĞİŞİM ORANLARI (%), HAZİRAN 2021

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

YILLIK TÜFE'YE GÖRE 6 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 6 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık en düşük artış %2,01 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,13 ile haberleşme, %7,05 ile giyim ve ayakkabı ve %10,86 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %26,29 ile ulaştırma, %25,69 ile ev eşyası ve %19,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2021

Aylık TÜFE'ye göre 5 ana grup daha düşük, 7 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık düşüş gösteren tek grup %0,01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Haziran ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,35 ile haberleşme, %0,80 ile sağlık ve %0,88 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,50 ile ev eşyası, %4,46 ile eğlence ve kültür ve %3,82 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2021

Haziran 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 55 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 306 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

 Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %18,16, aylık %2,44 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,44, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,87 artış gerçekleşti.

Etiketler enflasyon enflasyon rakamları memur maaşı emekli maaşı
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