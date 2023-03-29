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Hekim maaşlarına ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti

Hekim maaşlarına ilişkin düzenleme Meclis'ten geçti
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Hekim ve diş hekimlerinin maaşlarına düzenleme yapılmasını öngören teklif Meclis'te kabul edildi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalıştığı kuruma bakılmaksızın, tüm kamu kurumları kadrolarında bulunan ve döner sermaye ek ödemesi almayan hekim, diş hekimi, uzman hekim ve uzman diş hekimlerinin maaşlarında düzenleme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti. Hayırlı Olsun" ifadelerine yer verdi.

Etiketler hekim maaşı diş hekimi maaşı tbmm meclis düzenleme
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