  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Herkes altın ve gümüşü konuşurken o yatırım aracı yükselişe geçti!

Herkes altın ve gümüşü konuşurken Bitcoin yükselişe geçti!

Herkes altın ve gümüşü konuşurken Bitcoin yükselişe geçti!
Güncelleme:

İran savaşında altıncı güne girilirken piyasalar karışık seyrediyor. Beklenen yükselişi gerçekleştiremeyen altın ve gümüş fiyatları denge bulmaya çalışıyor. Bitcoin ise yükselişe geçerek 74 bin dolar seviyesini test etti. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum...

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların altıncı gününde, altın ve gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcının güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 5 bin 195 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons gümüş ise 85,55 dolar seviyesini test etti.

Savaşın beşinci gününde ABD Merkez Komutanlığı, uluslararası sularda tehdit oluşturan bir İran savaş gemisinin ABD unsurlarınca batırıldığını duyurdu. İran tarafı ise enerji tesislerine yönelik saldırılara komşu ülkelerdeki stratejik noktaları füze yağmuruna tutarak karşılık veriyor. Tahran, Washington ile gizli müzakere yürütüldüğü iddialarını "asılsız" olarak nitelendirerek diplomasi kapılarını şimdilik kapalı tutuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, küresel ölçekte uygulanacak %15’lik gümrük vergisinin bu hafta itibarıyla yürürlüğe gireceğini udyurdu. Bu verginin 5 ay süresince uygulanması ve ardından eski oranlara dönülmesi planlanırken, ticaret savaşlarının enflasyonu tetiklemesinden endişe ediliyor.

Artan petrol ve doğalgaz fiyatları, küresel enflasyon korkularını yeniden körükledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler ertelendi. Uzmanlar, ilk faiz indiriminin eylül ayında yapılmasını bekliyor. 

Piyasalarda son durum

5 Mart Perşembe saat 10.30 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,99 TL
Euro 51,18 TL
Sterlin 58,82 TL
Ons Altın 5.163 Dolar
Gram Altın 7.303 TL
Çeyrek Altın 12.268 TL
Cumhuriyet Altını 50.403 TL
Gram Gümüş 117,73 TL
Bitcoin 72.610 Dolar
Ethereum 2.126 Dolar

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
Sosyal medyayı karıştıran ABD'li seksi kadın komutan bakın kim çıktı!
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında
Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı
Türkiye'de Şubat ayının en çok satan otomobilleri açıklandı
Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü!
Ortadoğuda büyük göç dalgası başladı: Onbinlerce kişi göç için yola döküldü!
''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti
''Destansı Öfke'' ABD'ye pahalıya patladı: İşte İran savaşının maliyeti
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Tel örgüleri aşıp raylara atladı, hızlı trenin altında korkunç bir şekilde can verdi!
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Ünlü şarkıcının hapis cezası onandı, cezaevine girdi
Türk hava sahasında imha edilen İran füzesinden ilk görüntüler
Türk hava sahasında imha edilen İran füzesinden ilk görüntüler
Etiketler altın fiyatları ons altın savaş iran abd savaşı gümrük vergisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Kripto vergisi, bedelli askerlik zammı, deprem konutlarına indirim... Torba kanun komisyondan geçti! Ramazan'ın en parlak gecesi! İstanbul semalarında mest eden görüntüler Ramazan'ın en parlak gecesi! İstanbul semalarında mest eden görüntüler CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu CIA ve Mossad, İran'ı kana bulayacak planı devreye soktu Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak Akaryakıtta eşel mobil sistemi yeniden devrede: Zamları devlet karşılayacak ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı ABD ve İsrail'den İran'a yoğun bombardıman! Yeni görüntüler yayınlandı İran savaşı devam ederken ABD Senatosu'ndan Trump kararı İran savaşı devam ederken ABD Senatosu'ndan Trump kararı İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! İstanbul'da elektrik kesintisi alarmı: Listede 19 ilçe var! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! Elektrik sistemi çöktü, ülke karanlığa gömüldü! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı! İlkokulda akılalmaz olay: Çocuğuna kar topu atıldığı duyunca okulu bastı!
Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Ünlü oyuncu genç sevgilisine aşkını haykırdı! Romantik paylaşımı gündem oldu Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Polisten kaçan iki sürücüye rekor ceza! Motosikleti satsalar ödeyemezler Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Aracında ölü bulundu! Son paylaşımı yürek burktu Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı Galatasaray Daikin, Kupa Voley'de yarı final biletini kaptı Burak Yılmaz'ın isyanı olay oldu: ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum'' Burak Yılmaz'ın isyanı olay oldu: ''Ben artık ofsaytı bilmiyorum'' İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İstanbul'da gece yarısı çökme paniği: Bina tahliye edilip mühürlendi İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama İran sessizliğini bozdu! Türkiye'de düşürülen füze sonrası ilk açıklama Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu