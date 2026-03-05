Herkes altın ve gümüşü konuşurken Bitcoin yükselişe geçti!

İran savaşında altıncı güne girilirken piyasalar karışık seyrediyor. Beklenen yükselişi gerçekleştiremeyen altın ve gümüş fiyatları denge bulmaya çalışıyor. Bitcoin ise yükselişe geçerek 74 bin dolar seviyesini test etti. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum...

Orta Doğu'da ABD-İsrail ve İran arasında devam eden çatışmaların altıncı gününde, altın ve gümüş fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Yatırımcının güvenli liman talebinin artmasıyla ons altın 5 bin 195 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons gümüş ise 85,55 dolar seviyesini test etti.

Savaşın beşinci gününde ABD Merkez Komutanlığı, uluslararası sularda tehdit oluşturan bir İran savaş gemisinin ABD unsurlarınca batırıldığını duyurdu. İran tarafı ise enerji tesislerine yönelik saldırılara komşu ülkelerdeki stratejik noktaları füze yağmuruna tutarak karşılık veriyor. Tahran, Washington ile gizli müzakere yürütüldüğü iddialarını "asılsız" olarak nitelendirerek diplomasi kapılarını şimdilik kapalı tutuyor.

ABD Hazine Bakanlığı, küresel ölçekte uygulanacak %15’lik gümrük vergisinin bu hafta itibarıyla yürürlüğe gireceğini udyurdu. Bu verginin 5 ay süresince uygulanması ve ardından eski oranlara dönülmesi planlanırken, ticaret savaşlarının enflasyonu tetiklemesinden endişe ediliyor.

Artan petrol ve doğalgaz fiyatları, küresel enflasyon korkularını yeniden körükledi. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin beklentiler ertelendi. Uzmanlar, ilk faiz indiriminin eylül ayında yapılmasını bekliyor.

Piyasalarda son durum

5 Mart Perşembe saat 10.30 itibariyle serbest piyasada döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum:

Dolar 43,99 TL Euro 51,18 TL Sterlin 58,82 TL Ons Altın 5.163 Dolar Gram Altın 7.303 TL Çeyrek Altın 12.268 TL Cumhuriyet Altını 50.403 TL Gram Gümüş 117,73 TL Bitcoin 72.610 Dolar Ethereum 2.126 Dolar

Haber3.com Haber Merkezi