Herkes bunu merak ediyor: EYT askerlik ve doğum borçlanması öne çeker mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşırken merak edilen sorularda yanıt bulmaya başladı.

EYT askerlik ve doğum borçlanması yılı öne geriye çeker mi? sorusu gündemde... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için nefesler tutuldu. EYT düzenlemesine ilişkin Beştepe'de toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı. Peki ama EYT borçlanması neleri kapsar?

EYT askerlik borçlanması işe yarar mı?

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak ifade ediliyor. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl hizmet şartı ve 5000 prim gün sayısının tamamlanması da koşullar arasında yer alıyor.

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ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI DA KABUL GÖRÜYOR

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, ''Önceden yaş şartı aranmayacağına emindik. Son 10 gündür yaş şartı olacağı konuşulmaya başlandı. Herkes de son zamanlarda yaş şartı gelecek diye bekliyordu. Sayın Cumhurbaşkanının açıklaması geniş kitleleri rahatlattı. Düzenlemenin içeriğini görmek gerekiyor. Bugünkü açıklamaya istinaden, 99 Eylül öncesi işe başlayanlar için 2023'te gününü doldurmuş, yılını doldurmuş 38 yaşındaki kadın, 43 yaşındaki erkek olanlar şartları yerine getirenler düzenlemeden yararlanacak. Doğum ve askerlik borçlanması konusu vardı. Açıklamayla borçlanma da kabul görüyor. Ocak ayının ilk haftası Meclis’e gelip, Şubat ayının ilk haftası emekli olmaya başlanacağını düşünüyorum. İşverene verilen destekler de doğru.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.

Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.

Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.

85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.

Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.

Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.

Devlet için fedakarlık anlamına gelen düzenlemeyle birlikte sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

Her konuda her zaman olduğu gibi bu düzenlemeyi milletimiz için yapıyor ve adıyoruz.

Hatırlayacak olursak ülkemizde emekli olabilmek için üç şartı, prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor.

Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.

Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.

Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.

Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.

Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız.

EYT'nin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Hepinize sevgi, saygıyla kalbi selamlarımı sunarken 2022 artık geride kalıyor. Şimdiden 2023'ün sizler, bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıcakla.

Hürriyet