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Hindistan Türk havacılık şirketinin faaliyetlerini askıya aldı

Hindistan Türk havacılık şirketinin faaliyetlerini askıya aldı
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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkede bulunan havalimanlarında yer hizmeti veren Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik izinleri iptal etti.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımlayan Çelebi, Hindistan'da Delhi'de İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı, Bengaluru'da Kempegowda Havalimanı Cochin Uluslararası Havalimanı, Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı, Manohar Uluslararası Havalimanı ve Kannur Havalimanları'nda yer hizmeti verdiğini ifade etti. Yapılan açıklamada, “Havaalanı yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetlerinde bulunabilmeleri için Hindistan'da tabii olunan mevzuat gereği kendilerine verilen güvenlik izinlerinin, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edildiğine dair Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu'nun talimatları yukarıda belirtilen ilgili bağlı ortaklıklarımıza 15.05.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu tebligatlar neticesinde CASI, CGHI, Celebi Nas'ya, Celebi Delhi Cargo ve CGSC'nın yukarıda belirtilen havalimanlarındaki faaliyetleri, Hindistan'daki ilgili mevzuat gereğince askıya alınmış durumdadır" ifadelerine yer verildi.

ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINA AYKIRI HAREKET ETMEDİK

Hindistan'daki bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla ülkenin havacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden şirket, “2009 yılından bu yana Hindistan'da yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetleri sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olarak; Hindistan'da şu ana kadar yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşına istihdam imkanı sağlamış ve ülkeye 250 Milyon Amerikan Doları'ndan fazla yatırım yapmıştır. Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır. İdari otoritelerce haksız ve gerçeğe aykırı iddialara dayanarak güvenlik izinlerinin iptal edilmesi neticesinde Hindistan'daki havalimanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılar, gecikmeler, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır" denildi.

ERDOĞAN "PAKİSTAN'IN YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çarşamba günü X'te yaptığı paylaşımda, Pakistan'a gösterdiği "güçlü destek ve sarsılmaz dayanışma" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnetlerini sunmuştu. Erdoğan bu paylaşıma verdiği yanıtta "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de, iyi ve kötü günlerinizde, sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.

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DHA

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Etiketler çelebi havacılık hindistan türkiye
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